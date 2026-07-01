Ce dessert au barbecue fait oublier à vos invités qu’ils sont rassasiés : le secret prêt en 15 minutes

À la fin du barbecue, alors que vos invités jurent être repus, une odeur de fruit chaud les fait soudain changer d’avis. Ces pêches grillées au barbecue, dorées au miel et au romarin, cachent un secret de légèreté qui se prépare en quelques minutes.

En fin de barbecue, la table affiche déjà brochettes, salades et verres vides, et tout le monde jure qu’il n’a plus de place. Puis une odeur de fruit chaud, de miel et de caramel commence à flotter au-dessus de la grille.

Sur le métal encore chaud, des pêches se marquent, la chair se détend, le romarin craque doucement. En deux minutes, les “je suis rassasié” se transforment en cuillères tendues : ces pêches grillées au barbecue ont gagné la manche dessert.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 6 pêches jaunes bien mûres mais fermes (≈ 900 g)

✅ 40 g de beurre demi-sel, 3 c. à s. de miel, 2 c. à s. de sucre roux, fleur de sel

✅ 1 citron (zeste fin + 1 c. à s. de jus), 1 c. à c. de vanille, 2 brins de romarin frais

✅ 200 g de yaourt grec ou fromage blanc, 30 g d’amandes effilées à torréfier

Pourquoi ces pêches grillées font dire “oui” même quand on n’a plus faim

L’assiette paraît légère, parce que tout repose sur le fruit : des pêches jaunes juste mûres, passées quelques minutes sur la braise installée. Le sucre naturel se concentre, le beurre salé et le miel arrondissent sans alourdir ; on reste dans un dessert très raisonnable.

À la dégustation, la surface dorée accroche légèrement la cuillère, le cœur reste fondant et juteux. On ajoute un nuage de yaourt grec bien froid et quelques amandes effilées torréfiées autour de ces pêches grillées miel romarin ; l’ensemble devient un dessert léger au barbecue, mais terriblement attractif.

Pas-à-pas : comment réussir des pêches parfaitement dorées au BBQ

On choisit des fruits qui cèdent à peine sous le doigt, pour qu’ils supportent le retournement. La grille doit être bien chaude, sans flammes ; en 1 à 2 minutes par face, les pêches dorées au BBQ prennent leurs marques sans se dessécher.

Avant de poser le fruit, on gratte et on huile légèrement la grille, en réservant une zone “sucrée”, voire une plancha ou une feuille de cuisson perforée. Ensuite, le mélange miel, beurre demi-sel, citron, vanille et sucre roux vient napper, puis le romarin finit le parfum.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Laver, dénoyauter les pêches, couper chaque fruit en 8 quartiers, zester le citron et presser 1 cuillère à soupe de jus. Technique : Dans une petite casserole, faire fondre le beurre avec le miel, ajouter vanille, zeste, jus, pincée de fleur de sel. Cuisson : Sur une braise bien installée, déposer les quartiers sur la grille propre ; marquer 1 à 2 minutes par face, en badigeonnant de mélange miel-beurre. Finition : Saupoudrer de sucre roux, parsemer de romarin, laisser caraméliser encore 1 minute ; servir aussitôt avec yaourt grec et amandes torréfiées.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps ≈ 15 min 🔍 Le secret de l’expert Grille chaude et miel caramélisent sans sécher la chair juteuse. ✨ Le twist gourmand : Glace vanille, amandes grillées et filet de miel au service. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Éviter flammes et grille sale : goût de merguez garanti.

Variantes express autour des pêches grillées

Romarin, thym citron ou framboises fraîches changent totalement l’assiette.