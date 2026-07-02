Si votre mousse de fraises finit en soupe, cette version sans gélatine ni mixeur prête en 20 min va tout changer
Tu rêves d’une mousse de fraises sans gélatine, légère comme un nuage et prête presque à la minute ? En réglant trois détails précis, ce dessert aux fraises express change radicalement de texture.
Sans gélatine ni mixeur, prête en moins de 20 minutes : cette mousse de fraises a une légèreté qu’on ne s’explique toujours pas
Fraises gariguette bien mûres, parfum presque confituré, mousse rose pâle qui tremble à peine sous la cuillère ; en bouche, une légèreté déroutante, plus aérienne qu’une chantilly.
Sans gélatine, sans mixeur et prête en moins de 20 minutes, cette mousse de fraises sans gélatine semble défier la logique. Pourtant, trois réglages suffisent pour obtenir ce dessert aux fraises express qui tient comme un nuage.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 250 g de fraises gariguette ou mara des bois bien mûres
- ✅ 200 ml de crème fleurette entière 30–35 % MG, bien froide
- ✅ 2 blancs d’œufs + 30 g de sucre pour les serrer
- ✅ 40 g de sucre + 1 c. à soupe de jus de citron
Pourquoi ta mousse de fraises finit en soupe ou en bloc caoutchouteux
Souvent, on mixe les fraises en purée très liquide, on ajoute du sucre et on espère une mousse de fraises légère. Faute de matière grasse et d’air, la préparation file en soupe rose, ou bien on la fige avec de la gélatine.
Le secret d’une mousse de fraises sans gélatine, ultra légère
Le tournant, c’est la macération. On coupe les fraises en tout petits dés, on les sucre, on ajoute un trait de citron et on les laisse dégorger cinq minutes. On égoutte ce jus : la saveur reste, l’eau en trop s’en va.
Ensuite vient le double foisonnement : d’abord une chantilly montée avec de la crème fleurette entière bien froide, puis des blancs d’œufs montés en neige, serrés au sucre façon meringue française. L’air piégé dans ces deux préparations fait tout le volume.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Équeuter les fraises, les couper finement, ajouter sucre et citron, laisser macérer 5 minutes, puis écraser.
- Technique : Monter la crème bien froide en chantilly avec le sucre vanillé, incorporer les fraises égouttées délicatement.
- Cuisson : Pas de cuisson ici : battre les blancs avec sel, ajouter 30 g de sucre, obtenir une neige brillante.
- Finition : Détendre la base fraise‑chantilly avec un peu de blancs, incorporer le reste en soulevant, dresser aussitôt.
Servir la mousse de fraises sans mixeur
Mieux vaut la déguster fraîche, dans les 12 heures maximum.
En bref
- 🍓 Mousse de fraises sans gélatine prête en moins de 20 minutes, pensée pour un dessert aux fraises express sans mixeur ni ingrédients compliqués.
- 🧁 La recette détaille une méthode qui gère l’eau des fraises et l’air incorporé pour obtenir une mousse de fraises légère qui se tient.
- ✨ Entre macération minutieuse, crème fleurette glacée et geste délicat, cette mousse de fraises sans mixeur réserve une texture surprenante à comprendre en détail.
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