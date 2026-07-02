Canicule : ces lasagnes froides bluffent tous mes invités, mais attention à cette erreur qui gâche tout
Sur la table, les lasagnes froides arrivent bien nettes et glacées alors que la chaleur écrase tout. Comment cette version citronnée sans gratin a retourné mes invités en plein été ?
Mes invités déroutés puis conquis par ces lasagnes froides spéciales fortes chaleurs
Sur la table d’été, tout sent la tomate mûre et le basilic, quand arrive ce plat en couches bien nettes… servi glacé. On lève un sourcil, on s’attend à un gratin tiède, la fourchette rencontre une texture fondante.
Premier choc, c’est froid ; deuxième surprise, c’est d’une fraîcheur citronnée qui efface la chaleur. Sous la dent, les pâtes restent fermes, la crème de ricotta file douceur, les légumes d’été croquent encore. Là, on comprend tout.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 12 feuilles de lasagne (fraîches si possible)
- ✅ 500 g de ricotta et 150 g de yaourt grec ou mascarpone
- ✅ 2 courgettes, 250 g de tomates cerises, 150 g de petits pois
- ✅ 1 citron, 60 g de parmesan, 1 gousse d’ail, basilic, huile d’olive, pesto, pignons, sel, poivre
Pourquoi ces lasagnes froides déconcertent… avant de rendre tout le monde accro
On garde l’âme des lasagnes, mais façon terrine fraîche : des feuilles al dente, une crème ricotta-citron-basilic bien parfumée et des légumes saisis juste ce qu’il faut. Résultat, un millefeuille salé dense, net en découpe, ultra gourmand même glacé.
Le secret technique : une crème épaisse et des légumes bien égouttés pour des lasagnes qui se tiennent froides
Tout se joue sur l’eau. On précuit les légumes pour concentrer leurs saveurs, puis on les laisse vraiment refroidir et s’égoutter. Même exigence pour les pâtes, bien séchées sur un torchon, et pour la crème, épaisse, presque tartinable.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Griller les courgettes, poêler rapidement les tomates, blanchir puis refroidir les petits pois.
- Technique : Cuire les feuilles de lasagne al dente, les rafraîchir dans l’eau froide puis bien les sécher.
- Cuisson : Mélanger ricotta, yaourt, citron, ail, parmesan et basilic jusqu’à obtenir une crème épaisse et lisse.
- Finition : Monter en couches dans le plat, presser légèrement, filmer et laisser prendre 2 à 4 h au réfrigérateur.
Gestes fraîcheur et erreurs à éviter en plein épisode de chaleur
On respecte la règle des deux heures : le plat ne traîne pas sur le plan de travail avant le frigo, réglé entre 0 et 4 °C. Pour servir dehors, on prévoit glacière et blocs réfrigérants, comme pour un dessert fragile.
Sources
En bref
- 🥗 En plein été caniculaire, des lasagnes froides à la ricotta citronnée ont d’abord laissé mes invités perplexes avant de faire un tabac.
- 🔥 La recette mise sur un montage millefeuille, une crème bien ferme et des légumes préparés en amont pour un plat qui supporte la chaleur.
- ❄️ Entre temps de repos au froid, gestes anti-eau et règles d’hygiène en canicule, ces lasagnes froides cachent quelques détails décisifs à ne pas improviser.
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