Le nouveau « Dix pour cent » ? ce film avec Huppert et Kiberlain va vous dévoiler les coulisses du cinéma

Isabelle Huppert en figurante obstinée, Sandrine Kiberlain en star, un plateau de tournage en ébullition : Ni vue, ni connue promet un drôle de jeu de miroirs. Mais ce film attendu à Angoulême en 2026 peut-il vraiment rivaliser avec Dix pour cent ?

Les fans de Dix pour cent attendaient surtout le passage de la série culte au cinéma cet automne, avec Dix pour cent : le film sur Netflix. Une autre œuvre pourrait pourtant voler la vedette dans le cœur des amateurs de coulisses du cinéma français : Ni vue, ni connue, nouvelle comédie signée Marc Fitoussi. Même univers, même jeu avec la réalité, mais un point de vue radicalement différent.

Porté par Isabelle Huppert et Sandrine Kiberlain, le long-métrage ouvrira le Festival du Film francophone d’Angoulême le 24 août 2026, avant une sortie en salles prévue le 7 octobre. Annoncé comme un regard tendre et piquant sur les invisibles des plateaux, le film ravive immédiatement le souvenir de Dix pour cent. Reste à voir jusqu’où ira la comparaison.

Ni vue, ni connue, comédie sur les coulisses du cinéma français

Dans Ni vue, ni connue, Isabelle Huppert incarne Corinne Maclou, une figurante qui enchaîne les tournages dans l’espoir de décrocher enfin le rôle qui fera basculer sa vie. Sur un plateau, elle croise la route de Sandrine Kiberlain, qui joue son propre rôle de star installée. Entre l’icône et la comédienne de l’ombre naît une amitié fragile, où se mêlent admiration, intérêt professionnel et petites rivalités feutrées.

Le Festival du Film francophone d’Angoulême parle même d’un « jeu de piste entre fiction et réalité », pour présenter ce film d’ouverture. Autour du duo, Emmanuelle Bercot, Diane Kruger ou Ana Girardot apparaissent elles aussi en actrices jouant leur propre image, tandis que seule Huppert interprète un personnage fictif. Produit par Avenue B et distribué par Memento, le film promet une immersion ludique dans la mécanique des castings, des figurations et des rapports de pouvoir sur les plateaux.

Pourquoi le film rappelle déjà Dix pour cent

L’écho avec Dix pour cent saute aux yeux. Lancée le 14 octobre 2015 sur France 2, la série suivait le quotidien d’une grande agence d’artistes à Paris et exposait les dessous du cinéma : négociations serrées, égos surdimensionnés, caprices et coups de stress. Sa signature tenait aux invités prestigieux, de Line Renaud à Julie Gayet, qui acceptaient de jouer leur propre rôle et de se moquer d’eux-mêmes devant la caméra.

Ce dispositif, Marc Fitoussi le connaît par cœur. Il a réalisé six épisodes des saisons 3 et 4 de la série, dont « Isabelle » et « Sandrine », où Isabelle Huppert et Sandrine Kiberlain s’amusaient déjà à brouiller les frontières entre fiction et réalité. À l’automne 2026, les spectateurs pourront enchaîner Dix pour cent : le film, annoncé le 10 septembre sur Netflix, puis Ni vue, ni connue en octobre, pour une rentrée très centrée sur les coulisses du métier d’acteur.

Des figurants aux stars, un nouveau regard sur le métier d’acteur

Là où Dix pour cent s’intéressait surtout aux agents et aux vedettes, Ni vue, ni connue déplace le projecteur sur celles et ceux qui remplissent l’arrière-plan des scènes. En confiant à Isabelle Huppert, icône du cinéma d’auteur, le rôle d’une figurante anonyme, Marc Fitoussi inverse les hiérarchies habituelles. Le film décrit le quotidien fait d’attente, de prises répétées et d’espoirs de reconnaissance de ces travailleurs souvent oubliés.

Face à elle, Sandrine Kiberlain, Emmanuelle Bercot, Diane Kruger ou Ana Girardot composent une galerie de stars confrontées à leur propre image, entre autoparodie et lucidité. Cet ensemble féminin puissant, couplé au goût de Fitoussi pour l’humour tendre et les détails de plateau, devrait parler autant aux fans de Dix pour cent qu’aux curieux des secrets de fabrication du cinéma français. À Angoulême comme en salles, chacun pourra décider si Ni vue, ni connue est vraiment le « nouveau Dix pour cent » ou une autre façon d’aimer le septième art.