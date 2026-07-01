Lave-linge : cette erreur d’essorage que font presque tous les Français ruine le séchage et froisse tout votre linge

À chaque lessive, des vêtements lourds, froids et couverts de plis envahissent votre étendoir. Et si un simple chiffre sur votre lave-linge expliquait ce calvaire ?

Le linge sort de la machine, il pèse une tonne, les plis sont partout et, sur l’étendoir, il reste froid et humide pendant des heures. On incrimine la qualité du coton, la lessive ou l’absence de sèche‑linge, en se disant que c’est « normal » de finir la soirée avec le fer à la main.

Dans beaucoup de foyers, le vrai responsable se cache dans un simple chiffre sur le bandeau du lave‑linge : la vitesse d’essorage. Trop élevée, elle écrase les fibres et fige les plis ; trop basse, elle laisse tant d’eau que le séchage s’éternise. Ajuster ce réglage suffit pourtant souvent à obtenir un linge plus souple et bien plus vite sec.

Ce que votre linge froissé et qui sèche mal révèle de votre essorage

Quand le tambour accélère, il agit comme une centrifugeuse : l’eau est chassée vers l’extérieur et le tissu se plaque contre l’acier. Avec un essorage très fort, les vêtements se compressent, les plis se marquent en profondeur et les fibres restent comme « collées » dans cette position. Le linge sort alors presque sec, mais rigide, difficile à détendre et plus long à sécher si les pièces sont épaisses ou tassées sur l’étendoir. À l’inverse, une vitesse trop faible laisse le linge lourd, gorgé d’eau, qui dégouline encore et met des heures à perdre cette humidité, surtout en intérieur.

Les bonnes vitesses d’essorage par type de textile (et comment éviter les plis)

Pour sortir de ce mauvais compromis, l’idéal est de choisir une plage intermédiaire autour de 800 à 1000 tours par minute. Pour le linge du quotidien en coton – tee‑shirts, draps, sous‑vêtements –, 900 à 1000 tr/min retirent bien l’eau tout en limitant le froissage. Pour les chemises, blouses, viscose et synthétiques légers, rester proche de 800 tr/min, voire descendre à 600 tr/min pour les tissus très fins, change déjà beaucoup le temps passé au repassage.

Les textiles délicats comme la laine, la soie ou la lingerie préfèrent un programme spécial avec 600 à 800 tr/min pour rester souples et intacts. À l’inverse, serviettes épaisses, jeans et sweats acceptent 1000 à 1200 tr/min, à condition de ne pas remplir le tambour à ras bord. Si le linge sèche surtout à l’air libre dans un logement peu ventilé, viser entre 800 et 1000 tr/min offre souvent le meilleur équilibre entre plis limités et temps de séchage raisonnable.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8,5/10 Gain de temps au quotidien jusqu’à 2× moins de repassage 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En réglant la vitesse d’essorage sur une plage moyenne, on retire assez d’eau pour raccourcir le séchage sans écraser les fibres. Les plis se fixent moins profondément, l’air circule mieux dans le tissu et le linge a besoin de moins de temps sur l’étendoir comme sous le fer. 💡 Le petit plus : Profitez des options « anti-froissage » ou « arrêt cuve pleine » quand elles existent : elles évitent que le linge ne reste tassé en boule si vous ne pouvez pas vider la machine dès la fin du cycle. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Laisser en permanence l’essorage sur 1400 tr/min pour tous les textiles puis oublier le linge plusieurs heures dans le tambour, en boule, avant de l’étendre.

Avant/après l’essorage : les gestes qui remplacent (presque) le fer

Les réglages ne font pas tout : ce qui se passe juste avant et juste après l’essorage joue aussi sur le linge froissé. À la fin du cycle, mieux vaut sortir le contenu sans attendre, secouer chaque pièce, lisser rapidement les coutures puis étendre bien ouvert sur l’étendoir ou sur un cintre pour les chemises. Autre réflexe clé : ne pas surcharger, en laissant le tambour rempli aux deux tiers seulement, afin que le linge puisse bouger sans se compacter en boule.