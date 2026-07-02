Marre des cocktails trop sucrés ? Ce classique au pamplemousse revient en star de l’été, mais évitez ce piège

En plein mois de juillet, un vieux classique refait surface à l’apéro : un cocktail pamplemousse cranberry glacé, léger mais avec du caractère. En cinq minutes, sans shaker, il promet un vrai goût d’agrume sans excès d’amertume.

Ce classique fruité avait disparu des radars : sa touche amère au pamplemousse redevient la star incontestée de juillet

Dans le verre, la glace tinte, une robe rose accroche la lumière, et déjà un parfum d’agrume se mêle à la cranberry. Avant même la première gorgée, on devine ce cocktail d’été au pamplemousse, tendu, avec cette pointe de pamplemousse qui fait saliver au cœur de juillet.

Longtemps rangé au fond des cartes, ce cocktail fruité amer revient en force : un trio simple vodka, cranberry, pamplemousse, que l’on sert bien frais sur glace. Un verre qui désaltère sans lasser ; reste à ajuster l’amertume et le fruité pour qu’il fasse vraiment mouche.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 200 ml de vodka

✅ 400 ml de jus de cranberry

✅ 200 ml de jus de pamplemousse / pomelo

✅ 1 citron vert + 600 g de glaçons

Marre des cocktails trop sucrés ? Le retour du duo cranberry–pamplemousse

À l’apéro, on en a assez des mélanges trop sucrés ; on veut un cocktail pamplemousse vodka léger mais avec relief. Le “pamplemousse” du supermarché est souvent un pomelo, plus juteux, moins agressif. Sa fine amertume, mariée au jus de cranberry, donne un cocktail pamplemousse cranberry droit, frais, qui ne fatigue jamais le palais.

La recette express du cocktail pamplemousse cranberry

Pour le réussir sans matériel de bar, on suit un repère simple : une part de vodka, deux parts de cranberry, une part de pamplemousse. On sert le tout glacé, dans des verres passés dix minutes au congélateur, afin que la glace fonde lentement et garde le mélange précis.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Choisir un pomelo lourd, peau lisse et brillante. Le presser, ou lever quelques suprêmes en retirant bien les membranes blanches ; un Pomelo de Corse IGP est parfait. Technique : Mettre vodka, jus de cranberry et d’agrume au frais. Dans un pichet, verser 1 part de vodka, 2 parts de cranberry, 1 part de pamplemousse, puis mélanger doucement. Cuisson : Remplir chaque verre de glaçons jusqu’en haut. Verser le mélange bien froid ; plus il y a de glace, plus le cocktail reste vif et net. Finition : Presser un quartier de citron vert dans le verre, déposer le quartier, exprimer un zeste. Pour un cocktail au pamplemousse sans alcool, remplacer la vodka par de l’eau pétillante glacée.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 5 min 🔍 Le secret de l’expert Le froid apaise sucre et amertume, d’où l’intérêt des verres glacés. Pomelo pour la note amère, cranberry pour le fruité, citron vert pour l’acidité : le trio équilibre le verre sans ajout de sucre. ✨ Le twist gourmand : Former des glaçons moitié eau, moitié jus de pamplemousse, avec un suprême au centre : ils fondent lentement et intensifient le goût tout au long de l’apéro. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ajouter du sirop ou des boissons à la cranberry très sucrées : on écrase la belle amertume, surtout avec des jus tièdes et des quartiers pleins de membranes blanches.

Jouer avec l’amertume : variantes et accords

On pousse l’amer en ajoutant un peu de pamplemousse et un bord de verre salé ; on adoucit avec plus de cranberry. En version sans alcool, ce cocktail au pomelo reste désaltérant, à partir d’un fruit gardé au frais une semaine.