Marre des cocktails trop sucrés ? Ce classique au pamplemousse revient en star de l’été, mais évitez ce piège
En plein mois de juillet, un vieux classique refait surface à l’apéro : un cocktail pamplemousse cranberry glacé, léger mais avec du caractère. En cinq minutes, sans shaker, il promet un vrai goût d’agrume sans excès d’amertume.
Ce classique fruité avait disparu des radars : sa touche amère au pamplemousse redevient la star incontestée de juillet
Dans le verre, la glace tinte, une robe rose accroche la lumière, et déjà un parfum d’agrume se mêle à la cranberry. Avant même la première gorgée, on devine ce cocktail d’été au pamplemousse, tendu, avec cette pointe de pamplemousse qui fait saliver au cœur de juillet.
Longtemps rangé au fond des cartes, ce cocktail fruité amer revient en force : un trio simple vodka, cranberry, pamplemousse, que l’on sert bien frais sur glace. Un verre qui désaltère sans lasser ; reste à ajuster l’amertume et le fruité pour qu’il fasse vraiment mouche.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 200 ml de vodka
- ✅ 400 ml de jus de cranberry
- ✅ 200 ml de jus de pamplemousse / pomelo
- ✅ 1 citron vert + 600 g de glaçons
Marre des cocktails trop sucrés ? Le retour du duo cranberry–pamplemousse
À l’apéro, on en a assez des mélanges trop sucrés ; on veut un cocktail pamplemousse vodka léger mais avec relief. Le “pamplemousse” du supermarché est souvent un pomelo, plus juteux, moins agressif. Sa fine amertume, mariée au jus de cranberry, donne un cocktail pamplemousse cranberry droit, frais, qui ne fatigue jamais le palais.
La recette express du cocktail pamplemousse cranberry
Pour le réussir sans matériel de bar, on suit un repère simple : une part de vodka, deux parts de cranberry, une part de pamplemousse. On sert le tout glacé, dans des verres passés dix minutes au congélateur, afin que la glace fonde lentement et garde le mélange précis.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Choisir un pomelo lourd, peau lisse et brillante. Le presser, ou lever quelques suprêmes en retirant bien les membranes blanches ; un Pomelo de Corse IGP est parfait.
- Technique : Mettre vodka, jus de cranberry et d’agrume au frais. Dans un pichet, verser 1 part de vodka, 2 parts de cranberry, 1 part de pamplemousse, puis mélanger doucement.
- Cuisson : Remplir chaque verre de glaçons jusqu’en haut. Verser le mélange bien froid ; plus il y a de glace, plus le cocktail reste vif et net.
- Finition : Presser un quartier de citron vert dans le verre, déposer le quartier, exprimer un zeste. Pour un cocktail au pamplemousse sans alcool, remplacer la vodka par de l’eau pétillante glacée.
Jouer avec l’amertume : variantes et accords
On pousse l’amer en ajoutant un peu de pamplemousse et un bord de verre salé ; on adoucit avec plus de cranberry. En version sans alcool, ce cocktail au pomelo reste désaltérant, à partir d’un fruit gardé au frais une semaine.
En bref
- 🍹 En plein juillet, ce cocktail pamplemousse cranberry remet le pomelo au centre de l’apéro, entre vodka glacée, jus de cranberry et citron vert.
- 🥂 Une recette express de cocktail pamplemousse vodka se prépare au pichet, avec beaucoup de glaçons et quelques gestes de mixologue pour garder une fraîcheur maximale.
- ❄️ Entre version bien amère, variante plus fruitée et cocktail au pamplemousse sans alcool, chacun ajuste l’équilibre acidité-amertume selon son apéro d’été.
Abonnez-vous pour ne rien rater de l’actualité