Terrasses d'été : ce twist tropical et acidulé détrône le mojito et transforme votre rhum blanc en cocktail de bar
Sur les terrasses d’été, le mojito cède sa place à un cocktail rhum blanc fruit de la passion citron vert, plus vif et moins sucré. Quel geste simple change tout dans le verre sans effacer la menthe ?
Le secret des terrasses branchées ne réside pas dans la menthe : ce twist tropical et acidulé sublime votre rhum blanc
Quand on s’installe en terrasse, l’odeur qui monte des verres n’est plus seulement celle de la menthe froissée. Les glaçons claquent, le rhum blanc brille, et une note exotique, légèrement acidulée, prend la place du traditionnel bouquet vert.
Les terrasses branchées ont tranché : la menthe ne commande plus, elle accompagne. À la place, un duo fruit de la passion–citron vert réveille le rhum sans effet sirop. De quoi détrôner le mojito maison et son avalanche de menthe ?
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 200 ml de rhum blanc léger (type cubain 37,5–40°)
- ✅ 4 fruits de la passion bien fripés, très parfumés
- ✅ Jus de 2 citrons verts + 40 ml de sirop de sucre de canne
- ✅ 400 ml d’eau gazeuse glacée, 24 feuilles de menthe, 600 g de glace pilée
Les bons ingrédients pour un cocktail de bar à la maison
On choisit un rhum blanc léger, plutôt cubain, autour de 40°, qui laisse parler le fruit. Côté végétal, on mise sur des fruits de la passion fripés, des citrons verts juteux et une menthe très fraîche, simple accent aromatique.
Recette : cocktail rhum blanc passion–citron vert pour 4 verres
Ce long drink, véritable cocktail rhum blanc fruit de la passion citron vert, se monte directement au pichet, sans shaker. On superpose menthe, sucre, puis cœur passion–citron vert avant d’ajouter le rhum et la glace pilée. On termine par l’eau gazeuse glacée, pour un pétillant net.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Mettre les feuilles de menthe et le sirop de sucre de canne dans un pichet. Les écraser doucement au dos d’une cuillère, juste pour les froisser.
- Technique : Ajouter la pulpe des fruits de la passion puis le jus frais des citrons verts. Mélanger brièvement pour répartir le fruit et l’acidulé.
- Cuisson : Verser le rhum blanc, mélanger. Ajouter la glace pilée puis l’eau gazeuse bien froide. Remuer une seule fois, de bas en haut, pour garder les bulles.
- Finition : Goûter. Si l’acidité domine, ajouter un trait de sirop. Si le mélange paraît trop doux, quelques gouttes de citron vert suffisent. Servir aussitôt.
Personnaliser : plus fruité, plus sec ou sans alcool
Envie d’un verre plus fruité ? On ajoute un fruit de la passion pour 4 verres et on retire un peu d’eau gazeuse. Plus sec ? On baisse le sucre et on augmente la glace. Sans alcool, le rhum cède sa place à de l’eau de coco.
Sources
En bref
- 🍹 Terrasses branchées, apéros d’été et envie de quitter le mojito pour un cocktail rhum blanc passion citron vert, plus frais et moins sucré.
- 🌴 Recette en pichet sans shaker, menthe juste en accent, duo passion–citron vert au premier plan et équilibre acidité-sucre ajusté comme au bar.
- ✨ Gestes d’expert sur la menthe, la glace pilée et l’eau gazeuse qui transforment ce cocktail tropical en vrai verre de terrasse, sans effet sirop.
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