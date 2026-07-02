Terrasses d'été : ce twist tropical et acidulé détrône le mojito et transforme votre rhum blanc en cocktail de bar

Sur les terrasses d’été, le mojito cède sa place à un cocktail rhum blanc fruit de la passion citron vert, plus vif et moins sucré. Quel geste simple change tout dans le verre sans effacer la menthe ?

Le secret des terrasses branchées ne réside pas dans la menthe : ce twist tropical et acidulé sublime votre rhum blanc

Quand on s’installe en terrasse, l’odeur qui monte des verres n’est plus seulement celle de la menthe froissée. Les glaçons claquent, le rhum blanc brille, et une note exotique, légèrement acidulée, prend la place du traditionnel bouquet vert.

Les terrasses branchées ont tranché : la menthe ne commande plus, elle accompagne. À la place, un duo fruit de la passion–citron vert réveille le rhum sans effet sirop. De quoi détrôner le mojito maison et son avalanche de menthe ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 200 ml de rhum blanc léger (type cubain 37,5–40°)

✅ 4 fruits de la passion bien fripés, très parfumés

✅ Jus de 2 citrons verts + 40 ml de sirop de sucre de canne

✅ 400 ml d’eau gazeuse glacée, 24 feuilles de menthe, 600 g de glace pilée

Les bons ingrédients pour un cocktail de bar à la maison

On choisit un rhum blanc léger, plutôt cubain, autour de 40°, qui laisse parler le fruit. Côté végétal, on mise sur des fruits de la passion fripés, des citrons verts juteux et une menthe très fraîche, simple accent aromatique.

Recette : cocktail rhum blanc passion–citron vert pour 4 verres

Ce long drink, véritable cocktail rhum blanc fruit de la passion citron vert, se monte directement au pichet, sans shaker. On superpose menthe, sucre, puis cœur passion–citron vert avant d’ajouter le rhum et la glace pilée. On termine par l’eau gazeuse glacée, pour un pétillant net.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mettre les feuilles de menthe et le sirop de sucre de canne dans un pichet. Les écraser doucement au dos d’une cuillère, juste pour les froisser. Technique : Ajouter la pulpe des fruits de la passion puis le jus frais des citrons verts. Mélanger brièvement pour répartir le fruit et l’acidulé. Cuisson : Verser le rhum blanc, mélanger. Ajouter la glace pilée puis l’eau gazeuse bien froide. Remuer une seule fois, de bas en haut, pour garder les bulles. Finition : Goûter. Si l’acidité domine, ajouter un trait de sirop. Si le mélange paraît trop doux, quelques gouttes de citron vert suffisent. Servir aussitôt.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 10 min / 4 verres 🔍 Le secret de l’expert Menthe juste froissée, jus de citron vert et sirop de canne en quantités presque égales, beaucoup de glace et d’eau gazeuse : moins de sucre perçu, plus d’arômes de passion et de citron, une fraîcheur nette façon terrasse. ✨ Le twist gourmand : Une micro-pincée de sel dans le pichet et un zeste fin de citron vert au service renforcent le côté tropical sans plus de sucre. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne pas broyer la menthe au pilon : la bouillie verte libère l’amertume, trouble le verre et donne un cocktail âpre, très loin de l’effet terrasse recherché.

Personnaliser : plus fruité, plus sec ou sans alcool

Envie d’un verre plus fruité ? On ajoute un fruit de la passion pour 4 verres et on retire un peu d’eau gazeuse. Plus sec ? On baisse le sucre et on augmente la glace. Sans alcool, le rhum cède sa place à de l’eau de coco.