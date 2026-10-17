Cette butternut farcie au chèvre et aux noix a détrôné notre gratin du dimanche, voici pourquoi tout le monde l’adopte

Ce dimanche, la butternut farcie au chèvre et aux noix s’invite à table et remplace le gratin de pommes de terre, sans lourdeur. Quel geste change tout au four pour la rendre ultra fondante ?

Butternut farcie au chèvre et aux noix, la recette qui détrône le gratin du dimanche

L’odeur de courge rôtie, de fromage gratiné et de noix torréfiées qui s’échappent du four a quelque chose de profondément rassurant. Sur la plaque, la butternut se fendille, la chair presque confite, prête à accueillir une garniture crémeuse.

Au lieu du gratin de pommes de terre, on pose à table ces demi-butternuts farcies au chèvre et aux noix, dorées, fumantes, qui se servent à la cuillère. Un plat du dimanche plus léger, mais généreux, qu’on a vite envie d’adopter.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 2 butternuts moyennes (1,6 à 1,8 kg)

✅ 200 g de chèvre frais + 10 cl de crème épaisse

✅ 80 g de cerneaux de noix + 30 g de parmesan râpé

✅ Huile d’olive, miel, ail, thym, noix de muscade, sel, poivre

Pourquoi cette butternut farcie au chèvre et aux noix détrône le gratin du dimanche

Visuellement, on garde la générosité du gratin du dimanche ; gustativement, on gagne en légèreté. La chair de butternut devient presque veloutée, avec ce petit goût sucré qui s’accorde parfaitement avec le caractère du chèvre et le croquant des noix.

Autre atout non négligeable : pas d’épluchage, très peu de vaisselle, et tout cuit au four. On sert chaque demi-courge comme une coque gratinée, à partager, qui cale sans donner cette lourdeur parfois ressentie avec un gratin de pommes de terre.

Cuisson en deux temps : la méthode inratable de butternut farcie chèvre noix ultra fondante

On rôtit d’abord les demi-butternuts à 190 °C jusqu’à chair très tendre. Ensuite, une partie de cette chair est mêlée au chèvre, à la crème, au miel et aux noix pour former une farce moelleuse.

Dernier passage au four à 210 °C, court mais vif, avec parmesan et noix : la surface dore, l’intérieur reste moelleux. Si ça colore trop vite, on pose simplement une feuille de papier cuisson.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Couper les butternuts en deux, retirer les graines, saler, poivrer, huiler et parsemer de thym. Technique : Rôtir à 190 °C, 35 à 45 minutes, jusqu’à ce que la lame d’un couteau traverse la chair sans résistance. Cuisson : Mélanger chair prélevée, chèvre, crème, miel, ail, muscade et moitié des noix, farcir les coques, ajouter parmesan et reste de noix. Finition : Gratiner à 210 °C pendant 12 à 15 minutes, laisser reposer quelques instants et servir bien chaud avec une salade verte.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 1 h 🔍 Le secret de l’expert La première cuisson longue attendrit la butternut ; la seconde, chaude, dore la farce. ✨ Le twist gourmand : Incorporer un zeste de citron et une pincée de piment d’Espelette dans la farce. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Garnir une chair encore ferme : on doit pouvoir l’écraser à la fourchette sans effort.

Accompagnements, variantes et conservation

Ces butternuts se gardent deux jours au frais, se réchauffent couvertes au four, et supportent très bien noisettes, lardons dorés ou dés de pomme dans la farce.