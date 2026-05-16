Cette entrée froide façon dessert bluffe tous vos invités : le trompe-l'œil salé au goût d’été en Provence

Aux beaux jours, cette entrée froide trompe-l’œil tomate, dressée comme un dessert de chef, s’invite à votre table pour l’apéritif ou le dîner. En quelques gestes accessibles, elle promet un vrai parfum de Provence et un effet waouh sur les invités.

Cette entrée froide a l’apparence d’un dessert et le goût d’un été en Provence : la recette qui bluffe à chaque fois

Sur l’assiette, on croirait un petit entremets de pâtisserie : disque doré, dôme mousseux, ruban délicat posé dessus. À la première cuillère pourtant, cette entrée froide trompe-l’œil explose en tomate mûre, herbes fraîches et parmesan, comme un marché du Sud un soir d’été.

C’est le principe de cette entrée froide façon dessert : un bavarois de tomate léger, posé sur un sablé parmesan aux tomates séchées, couronné de truite fumée. Visuel dessert, saveurs salées très franches. Reste à assembler cette illusion avec quelques gestes simples.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Biscuit : 11 pétales de tomates séchées, 90 g de farine, 30 g de parmesan, 80 g de beurre mou

✅ Base tomate : 200 g de tomates mûres, ciboulette, 1/2 gousse d’ail, 1/2 oignon rouge, 2 gouttes de Tabasco

✅ Mousse : 1 feuille de gélatine, 12 cl de crème liquide entière bien froide, sel, poivre

✅ Finition : 4 tranches de truite fumée, ciboulette, basilic, filet d’huile d’olive, fleur de sel

Le concept : une entrée froide trompe-l’œil qui ressemble à un dessert

Ici, tout repose sur les codes de la vitrine pâtissière : couches nettes, volume aérien, finition brillante. Le biscuit rappelle un sablé, mais salé, parfumé tomate séchée–parmesan. Au-dessus, une mousse de tomate gélifiée, tenue juste ce qu’il faut pour se démouler en dôme tendre.

Servie bien fraîche, cette entrée estivale à la tomate et truite fumée concentre Provence et garrigue : tomate bien mûre, herbes, huile d’olive fruitée. L’illusion dessert fonctionne à l’œil, l’attaque salée réveille la bouche ; effet waouh garanti auprès des invités.

Les secrets pour une entrée trompe-l’œil parfaite

La base se prépare comme un pesto de tomate allongé : tomates, ciboulette, ail, oignon rouge, sel, poivre, Tabasco mixés finement. On en gélifie une partie avec une feuille de gélatine ramollie puis fondue dans la tomate tiédie, sans faire bouillir. On réunit ensuite avec le reste de purée, encore fraîche.

La crème très froide est montée en chantilly, puis incorporée délicatement pour obtenir une texture aérienne. Versée en moules de 9 cm, la mousse repose au moins 4 h au frais. Pendant ce temps, le sablé salé cuit à 200 °C et devient la base croustillante du bavarois de tomate sur sablé au parmesan.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mixer tomates, herbes, ail, oignon, assaisonner vivement sel, poivre, Tabasco. Technique : Ramollir la gélatine, la dissoudre dans un tiers de purée tiédie, puis réunir. Cuisson : Monter la crème en chantilly, l’incorporer, mouler, puis cuire le sablé 20 min à 200 °C. Finition : Démouler sur les disques, ajouter truite fumée, ciboulette, basilic et filet d’huile d’olive.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps global 4 h 40 🔍 Le secret de l’expert On ne chauffe qu’un tiers de la tomate pour fondre la gélatine ; le reste reste cru et vif. La chantilly apporte air et gras, la base tomate séchée–parmesan arrondit l’acidité sans sucre ajouté. ✨ Le twist gourmand : Zester un peu de citron sur la truite fumée, puis ajouter une goutte d’huile d’olive très fruitée juste avant de servir pour un relief encore plus provençal. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Mettre trop de gélatine ou la faire bouillir ; la mousse devient raide et caoutchouteuse, même si le trompe-l’œil reste joli.

Variantes & idées d’adaptation

Pour un buffet, on peut couler la mousse de tomate gélifiée dans des verrines et servir le sablé en mouillette. On renforce alors très légèrement la gélatine. À l’assiette, on garde une texture plus fondante et on sert bien froid pour que le dôme tienne.

Côté variantes, on joue sur la tomate : version express avec tomates rôties au four, version très chic aux tomates anciennes et poisson fumé très fin. Sans poisson, on finit avec basilic, copeaux de parmesan et huile d’olive ; la recette qui bluffe les invités reste la même, toujours aussi trompeuse à l’œil.