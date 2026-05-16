Cette tarte briochée du Nord : l’erreur que tout le monde fait, et adieu le moelleux de chez grand-mère

Quand la tarte au sucre du Nord sort plate ou sèche du four, le goûter perd tout son charme. Voici comment retrouver la brioche caramélisée des grands-mères sans la rater.

Servie tiède avec un café fumant, la tarte au sucre du Nord embaume la pièce. La pâte levée gonfle comme une petite brioche, la surface dore et se craquelle en fine croûte de caramel. On coupe des carrés généreux, la mie souple s’étire, le sucre vergeoise colle un peu aux doigts, comme chez une grand-mère du Nord.

À la maison pourtant, la tarte au sucre finit souvent sèche, peu gonflée, parfois brûlée sur le dessus. Manque de pousse, four trop chaud, garniture mal répartie ; quelques détails suffisent à gâcher le goûter. Avec une bonne pâte à brioche, la juste dose de crème et une cuisson maîtrisée, on retrouve la tarte au sucre de grand-mère, moelleuse dedans, caramélisée dessus.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Pâte levée : 250 g farine T45/T55, 120 ml lait entier tiède, 2 œufs, 40–50 g sucre, 10 g levure fraîche (ou 4 g sèche), 4 g sel

✅ Beurre : 80 g doux pour la pâte + 60 g (doux ou demi-sel) en dés pour la garniture

✅ Sucre : 150 g vergeoise brune, ou 100 g vergeoise + 50 g cassonade pour une tarte plus douce

✅ Crème et arômes : 20 cl crème liquide entière, 1 c. à c. vanille, éventuellement 1 c. à c. chicorée liquide ou café serré

La tarte au sucre du Nord, ce dessert tiède qui sent la cuisine de grand-mère

Cette tarte au sucre du Nord repose sur une brioche légère qui boit la garniture sans sécher. Vergeoise brune pour la note de réglisse et la couleur cuivrée, cassonade pour adoucir : avec crème entière et beurre, on obtient une croûte bien caramélisée.

La pâte levée : le secret d’une mie tendre qui ne sèche pas

On réalise une pâte levée bien hydratée : lait tiède, œufs et beurre pétris jusqu’à une boule souple qui ne colle presque plus. Elle doit doubler de volume, puis regonfler dans le moule ; cette double pousse assure une mie filante et moelleuse.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mélanger farine, sucre et sel. Délayer la levure dans le lait tiède, ajouter les œufs, pétrir, puis incorporer le beurre mou. Laisser lever 1 h. Technique : Dégazer, étaler la pâte en disque, la poser dans un moule beurré de 26–28 cm, couvrir et laisser lever encore 30 à 40 min. Cuisson : Former des petits puits du bout des doigts, saupoudrer de sucre, répartir les dés de beurre, puis verser la crème vanillée sur toute la surface. Finition : Cuire à 180 °C pendant 20 à 25 min, jusqu’à dorure et légers bouillons ; reposer 10 min et servir tiède avec un café fumant.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 2 h 30 🔍 Le secret de l’expert Pâte bien hydratée et deux levées garantissent une mie légère ; crème et vergeoise l’imbibent sans la sécher. ✨ Le twist gourmand : Un trait de chicorée dans la crème, une pincée finale de fleur de sel. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Enfourner avant la seconde pousse ; la tarte restera plate et sèche.

Servir la tarte et la garder

Couper tiède, garder au frais et réchauffer brièvement à 150 °C pour retrouver le moelleux sans ramollir la croûte.