Ce clafoutis aux tomates cerises rend fous mes invités : ce geste avec le fromage le fait littéralement fondre

Autour de la table, ce clafoutis de tomates cerises au chèvre met tout le monde d’accord en quelques bouchées. Entre appareil ultra fondant et duo de fromages bien dosé, un geste précis au four fait toute la différence.

Mes invités veulent tous la recette de ce clafoutis aux tomates cerises qui fond littéralement en bouche (c’est son fromage qui fait tout !)

Au moment où on le sort du four, ce clafoutis de tomates cerises au chèvre embaume l’huile d’olive et les herbes fraîches. La surface est à peine ondulée, le fromage forme des îlots dorés, et chaque tomate attend d’éclater en bouche dans un jus sucré-acidulé.

À la découpe, la part se tient, puis s’affaisse doucement ; sous la croûte fine, l’appareil est moelleux, presque crémeux. Les invités se taisent une seconde, puis demandent : « Tu as mis quoi dedans ? ». On sourit, car le secret tient surtout à la façon d’utiliser le fromage.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 3 œufs + 250 ml de lait demi-écrémé

✅ 80 g de farine de blé + 1/2 c. à café de sel fin

✅ 500 g de tomates cerises bien fermes et sèches

✅ 180 g de fromage de chèvre (100 g frais + 80 g de bûche)

Le clafoutis salé aux tomates cerises qui fait toujours l’unanimité

Ce clafoutis de tomates cerises au chèvre paraît très simple, pourtant l’équilibre est précis : base légère, tomates confites juste ce qu’il faut, et fromage qui coule en taches crémeuses. Résultat : tout le monde redemande la recette à la fin du repas.

Son autre atout, c’est le trio œufs–lait–farine dosé juste : 3 œufs, 250 ml de lait et 80 g de farine. On obtient une texture tenue mais jamais compacte, parfaite pour accueillir le fromage de chèvre sans que l’ensemble vire à l’omelette.

La méthode inratable pour un clafoutis qui fond en bouche

On prépare d’abord un appareil sans grumeaux : œufs et lait au fouet, farine ajoutée en pluie, puis sel, poivre, moutarde éventuelle, ail et herbes. Ensuite, tomates bien séchées et morceaux de chèvre se répartissent dans le moule pour parfumer chaque bouchée.

Les tomates restent majoritairement entières pour limiter l’eau ; quelques-unes coupées apportent un côté plus fondant. On mêle chèvre frais et bûche de chèvre : le premier se détend dans l’appareil, la seconde offre des zones plus gratinées, presque coulantes.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer à 180 °C et huiler un moule de 22–24 cm. Technique : Fouetter œufs et lait, ajouter la farine en pluie, assaisonner, ajouter ail et herbes. Cuisson : Verser l’appareil, ajouter tomates et chèvre, parsemer éventuellement parmesan et pignons. Finition : Cuire 30–35 min, centre encore tremblant ; laisser reposer 10 min avant de servir tiède.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 10 min de prép. 🔍 Le secret de l’expert Ratio léger + chèvre frais et bûche = appareil moelleux qui fond sans se déliter. ✨ Le twist gourmand : Fouetter une cuillerée de chèvre frais dans l’appareil pour le velouter. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Couper trop de tomates ou zapper le séchage : base détrempée garantie.

Variantes et service pour continuer à bluffer vos invités

Pour une version méditerranéenne, on ajoute olives noires, basilic et un zeste de citron râpé avant cuisson. En repas complet, quelques lardons dorés ou des demi-lunes de courgette sautées suffisent, en gardant la même base. Le clafoutis se garde deux jours au frais et se réchauffe au four à 160 °C.