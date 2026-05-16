Oubliez la raclette : ce plat auvergnat de nos aïeux, à moins de 2 € par personne, devient l’arme anti-crise

À l’heure de l’inflation, la truffade auvergnate, plat paysan ultra généreux, s’invite à la table des familles françaises. Son secret de cuisson change tout au budget et au fondant.

Oubliez les recettes coûteuses : la truffade auvergnate, le plat de nos aïeux qui devient l’arme anti-crise la plus tendance

Une poêle qui crépite, une odeur de beurre et de fromage chaud, des fils dorés qui s’étirent à la première cuillerée. On est loin du dîner sophistiqué, mais tout près du confort absolu.

Ce plat paysan, c’est la truffade auvergnate, née dans les burons. Pourtant, à l’heure où chaque euro compte, elle remplace sans complexe les raclettes hors de prix et nombre de gratins. Entre cuisine de restes, gestes anti-gaspi et texture ultra filante, on tient peut‑être le plat le plus malin de la saison ; encore faut‑il maîtriser sa mécanique.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Pommes de terre à chair ferme (Charlotte, Amandine) : 1,2 kg épluchées

✅ Tomme fraîche d’Auvergne ou Cantal jeune : 450 g, coupé en dés

✅ Matière grasse : 60 g de lard en dés ou 3 c. à s. de graisse de canard

✅ Aromatiques : 1 oignon ou 2 gousses d’ail, sel, poivre, salade verte en accompagnement

Pourquoi ce plat de nos aïeux cartonne à l’heure de l’inflation

Une poêlée de pommes de terre et de fromage paraît modeste, mais elle coche toutes les cases du plat anti-crise pas cher. D’ailleurs, ingrédients simples, portions généreuses, pas besoin de viande pour être rassasié. Pour moins de 2 € par personne, on obtient une recette de truffade traditionnelle, économique, préparée dans une seule poêle.

La méthode inratable : pas à pas pour une truffade filante

Tout se joue dans l’équilibre entre pommes de terre rissolées, amidon préservé et juste dose de fromage. On travaille à feu moyen, dans une grande poêle ou une cocotte en fonte, sans remuer sans cesse. Les bords dorent tandis que le cœur reste moelleux. Le fromage est ajouté hors du feu pour fondre sans rendre d’huile.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Éplucher, couper les pommes de terre en fines rondelles, ne pas les rincer, simplement les éponger. Technique : Faire revenir lard et oignon dans la matière grasse, ajouter les rondelles, saler et cuire à feu moyen. Cuisson : Laisser les pommes de terre rissoler sans remuer, retourner par blocs jusqu’à ce qu’elles soient dorées et fondantes. Finition : Hors du feu, ajouter le fromage en dés, couvrir quelques minutes puis mélanger en soulevant jusqu’à texture filante.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Budget Bon marché 🔍 Le secret de l’expert L’amidon de surface, conservé en ne rinçant pas les pommes de terre, gonfle et retient le gras du fromage. La truffade reste ainsi moelleuse et filante, sans huile qui surnage, à condition de rester autour de 30 à 40 % de fromage. ✨ Le twist gourmand : Faire rissoler quelques lardons fumés, ajouter une pincée de piment d’Espelette et servir la galette de truffade du lendemain avec un œuf au plat. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Rincer les pommes de terre après les avoir coupées enlève l’amidon, fait graisser le fromage et donne une poêlée sèche sans aucun filant.

Restes et variantes de la truffade

Froide, on la poêle en galette et on sert avec une simple salade.