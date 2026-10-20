Il a coulé une dalle en béton bien plate devant sa baie vitrée en septembre : au premier orage d'automne, c'est le voisin qui a sonné

Un week-end de septembre, un propriétaire coule une terrasse en béton bien plate devant sa baie vitrée ; au premier orage, l’eau finit chez le voisin du bas. Comment la pente d’une terrasse devant baie vitrée évite ce scénario et quelles solutions restent possibles une fois la dalle coulée ?

Un week-end de septembre, il a sorti la bétonnière et tiré une dalle bien lisse devant sa baie vitrée, rêvant déjà des déjeuners au soleil. Surface parfaite, table installée le soir même, impression d’agrandir le salon sur le jardin.

Puis est arrivé le premier gros orage d’automne. En quelques minutes, l’eau a recouvert le béton comme une mince piscine, a buté contre le seuil… avant de dévaler vers le terrain du bas, inondant le garage du voisin qui a sonné, trempé, à la porte. Cette scène guette toute terrasse coulée bien plate devant une baie vitrée.

Quand la terrasse se transforme en bassin au pied de la baie vitrée

Une terrasse en béton parfaitement horizontale agit comme un plateau sans issue : les eaux pluviales s’y accumulent, faute de pente pour s’échapper. À chaque averse, la lame d’eau monte, vient lécher le bas de la baie vitrée, s’infiltre parfois sous le seuil et finit par chercher une sortie plus loin, souvent vers le jardin du voisin.

D’ailleurs, avant les travaux, la terre absorbait une partie de la pluie. La dalle lisse concentre au contraire le ruissellement : toute l’eau glisse vers un même point. Sans pente de terrasse ni évacuation prévue, le sol devient une rampe de lancement pour un torrent miniature.

Pente, seuil, voisin : les erreurs qui se paient au premier orage

Nous avons tous déjà rêvé d’une terrasse au même niveau que le salon, lisse comme dans les magazines déco. Erreur classique : on tire la dalle bien plate, à fleur de seuil, sans penser à ces 1,5 à 2 % de pente conseillés, soit environ 2 centimètres par mètre.

Autre réflexe dangereux : orienter la pente vers la clôture mitoyenne. L’eau file alors directement chez le voisin, à rebours de l’esprit de l’article 641 du Code civil sur la servitude d’écoulement naturel, et de l’article 681 sur les eaux pluviales. Sans caniveau à grille, regard à décantation ou zone drainante, la moindre averse devient source de conflits.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Paix avec le voisin Maxi 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Une pente de 1,5 à 2 % orientée à l’opposé de la maison guide les eaux pluviales vers un caniveau ou une zone drainante, loin de la baie vitrée et du terrain voisin. 💡 Le petit plus : Relier ce point bas à un massif gourmand en eau limite les arrosages en été et valorise chaque averse. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Couler une dalle parfaitement plate à fleur de baie vitrée sans caniveau ni pente et laisser l’eau filer vers la clôture mitoyenne lors des orages.

Rattraper une dalle déjà coulée sans tout casser

Bonne nouvelle : même coulée bien plate, une terrasse peut être corrigée avec une chape inclinée ou des dalles drainantes. Commencez par observer un jour de pluie, ou avec un simple tuyau d’arrosage, pour voir exactement où l’eau stagne, où elle monte contre la façade et par où elle s’échappe vers le voisin.

Créer une légère chape en pente sur la dalle.

Installer un caniveau à grille devant la baie vitrée.

Diriger l’eau vers un massif ou une noue drainante.