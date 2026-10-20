J'ai vu ma lavande noircir après les pluies d'octobre : le geste de secours transmis par un ancien a sauvé les racines en dix minutes

Après des pluies d’automne, ma lavande a soudain noirci, comme prête à disparaître sous la boue. Derrière cette lavande qui noircit après la pluie se cache un geste ancien presque oublié.

Après plusieurs jours de grosses pluies d’automne, le choc a été brutal : au pied de la lavande, la base avait noirci, les tiges pliaient et la touffe semblait se dissoudre dans la terre détrempée. Pourtant, il n’avait pas encore gelé.

Dans ce tableau un peu dramatique, l’ennemi n’est pas le froid, mais l’eau qui s’attarde au niveau des racines. Une astuce toute simple, transmise par les anciens, permet de sauver une lavande qui noircit après la pluie… à condition d’agir vite.

Pourquoi la lavande noircit après les pluies d’automne

La lavande est une plante de garrigue, habituée aux sols caillouteux et bien drainés. En sol argileux, lourd, l’eau de pluie ne s’infiltre pas vite et forme une gangue autour du collet, cette jonction entre racines et tiges. Les racines ne respirent plus : c’est l’asphyxie racinaire, prélude à la pourriture.

Les signes apparaissent vite après plusieurs jours de pluie : base qui noircit, tiges qui se ramollissent, feuillage qui jaunit par endroits. Tant que les rameaux restent souples et légèrement verts sous l’écorce quand on les griffe, la lavande n’est pas perdue et un geste de secours reste possible.

Le geste des anciens : drainer d’urgence autour du pied

Nous avons tous déjà cru bien faire en arrosant une plante qui dépérit. Pour une lavande qui noircit après la pluie, c’est exactement l’erreur à éviter. Dès que la surface du sol n’est plus boueuse, il faut au contraire retirer délicatement la terre détrempée autour du collet sur quelques centimètres, la mélanger à des graviers ou à de la pouzzolane, puis remettre ce mélange en place en formant une petite butte. Cette couronne minérale crée des poches d’air, laisse l’eau filer sur les côtés et éloigne l’humidité du pied ; on en profite pour supprimer tout paillage organique et suspendre les arrosages tant que la météo reste humide.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Temps d’action Quelques minutes 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En remplacant la terre gorgée d’eau par un mélange de graviers ou de pouzzolane, on recrée autour du collet un sol aérien qui draine l’excès d’humidité. Les racines retrouvent de l’oxygène, la pourriture s’arrête et la lavande peut cicatriser pendant l’hiver. 💡 Le petit plus : Ajouter une fine couche de graviers en surface, façon mini paillage minéral, pour limiter les éclaboussures de terre sur la base des tiges. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Laisser la lavande dans une cuvette de terre lourde, recouverte de paillage organique, tout en continuant à l’arroser pour l’aider à passer l’hiver.

Prévenir le problème : planter et entretenir la lavande comme au Sud

Pour que votre lavande n’ait plus jamais les pieds dans l’eau, tout commence à la plantation. On choisit une exposition plein sud, si possible en légère pente, et on installe le pied sur une petite butte de terre allégée avec sable grossier et une couche d’environ cinq centimètres de pouzzolane.

Au pied, on préfère un paillage minéral (graviers, éclats de pierre) qui laisse l’eau circuler, et une taille légère après floraison pour aérer la touffe. Dès que les pluies d’automne s’installent, plus aucune goutte d’arrosage.