Deux jardiniers ont nettoyé leur terrain fin août : un seul verra encore voler des papillons sur ses asters jusqu'en novembre

Fin août, les massifs fanent mais certains papillons rôdent encore dans le jardin. En quelques gestes ciblés, un simple coin de pelouse devient refuge jusqu’à l’automne.

Fin août, quand les massifs d’été se fatiguent, beaucoup pensent que la saison des papillons est terminée. Le jardin paraît plus calme, les fleurs se font rares et les ailes colorées semblent avoir disparu derrière les haies. Pourtant, il suffit de changer le regard.

En réalité, plusieurs espèces continuent de voler bien après la rentrée, parfois jusqu’en novembre ou décembre. Le discret papillon citron peut même réapparaître lors d’un redoux en plein mois de janvier. Avec quelques aménagements ciblés, un coin de pelouse devient un refuge pour papillons jusqu’à l’automne.

Comprendre les papillons d’automne pour mieux les accueillir

Les papillons de jour sont au plus nombreux entre mai et août, mais certains restent fidèles au jardin beaucoup plus tard. Vulcain, Robert-le-Diable ou paon-du-jour profitent des dernières sources de nectar, donnant à ce coin de verdure un vrai parfum de jardin à papillons en automne.

Leur présence dépend pourtant fortement du temps. Pendant les canicules, ils ont réduit leurs vols et se sont réfugiés à l’ombre. La sécheresse, elle, a limité les floraisons et donc le nectar disponible. D’où l’importance d’offrir des plantes qui tiennent la distance jusqu’aux premiers froids.

Fleurs et douceurs : remplir le garde-manger d’automne

Pour nourrir ces visiteurs tardifs, toutes les fleurs ne se valent pas. Les asters de septembre offrent quantité de corolles nectarifères. « Si vous avez des asters dans votre jardin, vous aurez des papillons », explique François Fournier, cité par Le Parisien. À leurs côtés, le buddleia qui fleurit tard complète le buffet, quand les chrysanthèmes restent surtout décoratifs.

Nous avons tous déjà tout rangé trop tôt au jardin. À l’automne, laisser quelques prunes ou figues très mûres au sol attire vulcain et Robert-le-Diable, friands de sucre, mais aussi quelques guêpes. Le lierre en fleurs devient alors un garde-manger précieux, surtout pour les papillons nocturnes que l’on observe facilement à la lampe.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Entretien réduit 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Ce refuge associe fleurs d’automne, quelques fruits très mûrs, lierre en fleurs et herbes folles, pour fournir nectar et abris. 💡 Le petit plus : Placée un peu à l’écart, la zone reste plus calme et les papillons se laissent mieux approcher. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Tout tondre et tout nettoyer à la fin de l’été supprime d’un coup fleurs, herbes hautes et refuges.

Installer un coin sauvage où les papillons se sentent chez eux

L’un des gestes les plus efficaces consiste simplement à moins intervenir. Plutôt que de tondre toute la pelouse au cordeau, on réserve un petit coin sauvage où trèfle et herbes spontanées poussent librement. Ce fouillis offre nourriture et cachettes aux papillons, mais aussi aux chenilles. « L’idéal, c’est toujours de garder un petit coin sauvage dans son jardin », souligne encore François Fournier dans Le Parisien.

Inutile de multiplier les coupelles d’eau : les papillons s’abreuvent sur les sols humides et autour des flaques, où ils trouvent aussi des sels minéraux. Ensoleillé mais abrité du vent, ce coin préservé devient un véritable « jardin à papillons », comme ceux animés par la Ligue pour la protection des oiseaux, idéal pour observer la biodiversité en famille.