Apéro d’automne : ces triangles au potimarron sans friture filent plus vite que les cacahuètes grâce à ce secret

À l’apéro d’automne, ces samoussas au potimarron et à la ricotta sortent du four dorés, parfumés à la sauge. Texture, cuisson, geste clé : tout se joue dans quelques détails.

À la sortie du four, ces triangles dorés embaument la cuisine : un parfum de potimarron rôti, de parmesan grillé et de sauge qui rappelle les feuilles d’arbres humides. Sous les doigts, la feuille de brick se froisse et promet ce contraste net entre croquant et cœur brûlant.

À l’intérieur, le potimarron presque crémeux épouse la ricotta, la sauge vient soulever le tout et un peu de piment réveille l’apéro. La question, c’est comment obtenir des samoussas au potimarron et à la ricotta ultra fondants, très croustillants, sans friture lourde ni bricks détrempées ; on passe en cuisine.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 500 g de potimarron (avec la peau), 1 petite échalote, 1 gousse d’ail

✅ 200 g de ricotta, 35 g de parmesan râpé, 12 feuilles de sauge fraîche

✅ 8 feuilles de brick, 3 c. à s. d’huile d’olive, 1 jaune d’œuf

✅ 1 pincée de noix de muscade, 1 pincée de piment d’Espelette, sel, poivre

Les ingrédients pour des samoussas potimarron-ricotta qui disparaissent avant les cacahuètes

Pour une fournée d’environ 16 samoussas d’apéro, on compte 500 g de potimarron rôti (bien lavé, peau gardée), 200 g de ricotta fraîche, 35 g de parmesan râpé et une douzaine de feuilles de sauge. L’échalote et l’ail caramélisent au four avec la courge ; ils donnent ce goût de cuisson lente sans effort.

Les 8 feuilles de brick, le jaune d’œuf et l’huile d’olive assurent l’enveloppe croustillante. Noix de muscade, piment d’Espelette, sel et poivre affinent la farce sans couvrir la note de châtaigne naturelle du potimarron.

Rôtir le potimarron : la clé d’une farce fondante et parfumée

Ici, pas de potimarron bouilli qui détrempe tout. On le coupe en petits dés, on l’enrobe d’huile d’olive avec l’ail et l’échalote, puis on le rôtit à 200 °C jusqu’à bords dorés et chair ultra tendre. Cette cuisson concentre les sucres et limite l’eau : la garniture devient naturellement veloutée.

On laisse tiédir avant de mêler ricotta froide, parmesan, muscade, piment et sauge ciselée. La farce doit être crémeuse mais épaisse, qui tient bien sur la cuillère ; si elle semble un peu souple, on ajoute une cuillerée de parmesan ou une pincée de chapelure fine. Vient enfin le pliage des feuilles de brick, en triangle classique ou en « cigare » plus simple, puis la cuisson au four qui remplace avantageusement la friture.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 200 °C. Couper le potimarron en dés, retirer les graines, mélanger avec échalote hachée, ail pressé, 2 c. à s. d’huile, sel et poivre, puis rôtir 25 min. Technique : Écraser grossièrement le potimarron tiédi, ajouter ricotta, parmesan, muscade, piment et 8 feuilles de sauge ciselées. Couper chaque brick en deux, replier le bord arrondi pour former une bande. Cuisson : Déposer 1 c. à s. de farce à une extrémité, plier en triangle jusqu’au bout et sceller au jaune d’œuf. Aligner sur une plaque, badigeonner d’huile, parsemer des 4 feuilles de sauge restantes en lanières. Cuire à 190 °C pendant 15 à 18 min en retournant à mi-cuisson. Finition : Laisser reposer 2 min sur la plaque pour que la farce se stabilise, puis transférer dans un plat de service et servir bien chauds ou juste tièdes.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps ≈ 45 min 🔍 Le secret de l’expert On rôtit le potimarron en dés espacés pour concentrer les arômes et limiter l’eau, puis on le mélange tiède à une ricotta bien froide et au parmesan. On obtient une farce dense, stable, qui fond en bouche sans faire éclater les bricks ni les ramollir. ✨ Le twist gourmand : Ajouter une cuillerée de noisettes torréfiées concassées dans la farce, ou remplacer 50 g de ricotta par un peu de fromage frais de chèvre pour accentuer la note de châtaigne du potimarron. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Garnir les bricks avec une farce chaude ou trop humide. Potimarron bouilli non égoutté ou ricotta ajoutée sur courge brûlante donnent des samoussas qui fuient et une enveloppe qui se déchire.

Comment les servir pour qu’ils fassent oublier les cacahuètes

On dépose les samoussas au potimarron et à la ricotta sur un grand plat, serrés mais pas empilés, avec quelques feuilles de sauge fraîche et des copeaux de parmesan autour. Un bol de fromage blanc citronné (jus et zeste de 1/2 citron, poivre) fait un dip frais qui tranche avec la douceur de la farce.

À côté, une petite roquette assaisonnée au vinaigre de cidre et à l’huile d’olive apporte une pointe poivrée. On peut varier la recette avec un peu d’ail noir, quelques éclats de noisettes ou une courge butternut à la place du potimarron. Les samoussas se réchauffent 5 min à 160 °C pour retrouver leur croustillant, mais on remarque souvent qu’il n’en reste déjà plus une miette.