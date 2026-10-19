Les paysagistes n'en peuvent plus de le répéter : cette façon de tailler un laurier-rose en mars regarnit un pied complètement dégarni

Votre laurier-rose s’est transformé en petit arbre sur échasses, laissant son pied nu et votre haie pleine de jours. Un simple détail de taille change tout, à condition de l’appliquer au bon moment.

Un laurier-rose qui a tout son feuillage en haut et des branches nues au pied donne vite l’impression d’un petit arbre sur échasses. Dans une haie, cet effet “candélabre” laisse des trous dans l’intimité et expose la base du jardin. Beaucoup pensent alors à l’arracher pour repartir de zéro.

Pourtant, Nerium oleander a une vraie capacité à rejeter de la base si la taille est menée avec méthode. Un simple détail dans la manière de couper, année après année, a déjà transformé bien des lauriers-roses au pied dégarni en buissons denses et fleuris.

Pourquoi votre laurier-rose se dénude à la base

Un laurier-rose au pied nu n’est pas forcément malade. En vieillissant, ses branches s’allongent, lignifient, et concentrent leur feuillage vers les extrémités. Quand les tailles se sont répétées uniquement au sommet, pour le “coiffer”, l’arbuste a pris de la hauteur mais a perdu son aspect buissonnant.

La lumière a aussi joué contre lui. Un sommet trop touffu a fini par faire de l’ombre à la base : les feuilles basses sont tombées, les vieilles tiges se sont retrouvées nues. Tant qu’il n’y a pas de bois noirci, de rameaux secs sur toute la longueur ou de taches inquiétantes sur les feuilles, il s’agit surtout d’un problème de structure… qu’une taille progressive peut corriger.

Le détail qui change tout : la règle du tiers

La clé pour une taille laurier-rose pied nu réussie, c’est la règle du tiers. Au lieu de tout rabattre d’un coup, on renouvelle environ un tiers des vieilles tiges par saison. Certaines sont coupées très bas pour relancer des rejets au pied, les autres restent feuillées pour continuer à nourrir l’arbuste.

Nous avons tous déjà eu envie de “raser” un vieux sujet pour repartir proprement. Pourtant, cette méthode douce a mieux fonctionné : ont été choisies en priorité les branches épaisses, peu ramifiées et presque sans feuilles en bas, tandis que les jeunes pousses vigoureuses ont été soigneusement conservées. Ce tri a amorcé le rajeunissement sans épuiser le laurier-rose.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Temps de résultat quelques saisons 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? La règle du tiers renouvelle progressivement les vieilles tiges en les rabattant bas, autour de 15 à 20 cm du sol, tout en laissant assez de feuillage sur les autres branches. Le laurier-rose peut ainsi produire de nouveaux rejets à la base sans être affaibli, et la lumière revient au cœur de la ramure. 💡 Le petit plus : après chaque taille, un paillage et quelques arrosages suivis autour du pied favorisent des rejets bas plus vigoureux. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : tailler seulement le sommet en “boule” ou tout rabattre d’un coup sur un sujet affaibli : le pied reste nu ou l’arbuste peut dépérir.

Où couper et comment aider la base à se regarnir

Dans les régions froides, la taille a été réalisée en fin d’hiver, une fois les fortes gelées passées ; en climat doux, elle a plutôt suivi la grande floraison. Sur un vieux laurier-rose pied dégarni, un tiers des tiges les plus âgées a été rabattu à 15 à 20 cm du sol, au-dessus d’un bourgeon tourné vers l’extérieur. Les autres branches ont été simplement raccourcies au-dessus d’une ramification, pour faire entrer la lumière sans sacrifier toute la floraison de l’année, portée par le bois récent.

Après cette taille progressive du laurier-rose, quelques soins ont fait la différence : sol bien drainé, plein soleil, arrosages réguliers la première saison et apport modéré d’engrais au printemps. Un paillage a gardé la fraîcheur au pied, tandis que des gants et un sécateur désinfecté ont permis de travailler en sécurité sur cet arbuste toxique. En répétant la règle du tiers sur deux ou trois ans, la base s’est densifiée et le vieux laurier-rose a retrouvé une silhouette généreuse.