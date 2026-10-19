Mon voisin garde de vieilles bottes de pluie sur son balcon en avril, et ce n'est pas par négligence : son secret pour y cultiver du lierre

Sur un balcon étroit ou au seuil de la maison, les bottes de pluie jardinière signent une déco récup pleine de charme. Mais comment les aménager sans inonder vos plantes ?

Sur le pas de la porte, sur un balcon étroit ou au pied d’un escalier, une paire de bottes de pluie qui déborde de verdure attire tout de suite le regard. L’objet du quotidien devient une mini scène de jardin, un peu décalée, très déco.

Cette idée d’upcycling a été mise en avant par la styliste Sonia Lucano dans son livre « Home Jungle » : des bottes de pluie jardinière pleines de feuillages légers et retombants. Reste à savoir comment les transformer sans noyer les racines ni tacher le balcon.

Pourquoi tenter les bottes de pluie jardinières ?

Recycler de vieilles bottes, trouées ou trop petites, évite de jeter du caoutchouc encore solide et apporte une touche joyeuse au jardin. La forme haute des bottes met en valeur les plantes retombantes et occupe peu de place, idéal quand on manque de mètres carrés dehors.

Autre avantage, ce DIY demande peu de matériel et peut se faire avec ce que l’on a déjà sous la main.

1 paire de bottes en caoutchouc propres et sèches ;

2 sacs plastiques épais ou une chute de bâche ;

ciseaux et adhésif double face spécial moquette ;

perceuse ou gros clou pour les trous de drainage ;

quelques cailloux ou billes d’argile ;

terreau pour plantes d’intérieur ou universel.

Pas à pas : transformer ses bottes de pluie en jardinières

Nous avons tous déjà laissé traîner une vieille paire de bottes au fond d’un placard. Commencez par les nettoyer, puis pliez un sac plastique dans le sens de la longueur pour remplir le “mollet” de la botte en vous arrêtant à environ 3 cm du bord. Fixez-le avec une bande d’adhésif double face placée elle aussi à 3 cm du haut, comme le décrit Sonia Lucano, puis percez des trous au fond de chaque botte et ajoutez une couche de cailloux pour que l’eau s’évacue.

Versez le terreau, en laissant quelques centimètres libres au-dessus des cailloux, puis creusez un petit puits au centre pour y glisser la motte de votre plante. Tassez le terreau, arrosez pour qu’il se mette en place et, si les bottes sont légères, lestez-les avec une pierre ou fixez-les sur une planche pour éviter qu’elles basculent au vent.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8,5/10 Difficulté Facile 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Avec la doublure plastique et les trous de drainage, la botte se comporte comme un vrai pot profond qui garde l’humidité sans noyer les racines. Sa forme haute met naturellement en scène les feuillages retombants. 💡 Le petit plus : Utiliser des bottes d’enfants dépareillées pour signer chaque plante du prénom du petit jardinier. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : oublier de percer le fond ou de prévoir une couche drainante : l’eau stagne alors au niveau des racines et les plantes finissent par pourrir.

Quelles plantes et quel entretien pour vos bottes jardinières ?

Les bottes mettent en valeur les plantes au feuillage décoratif : Asparagus léger, lierre Hedera helix ‘Kolibri’ ou ‘Perkéo’, petite fougère d’ombre ou succulentes.

Dans des jardins, ces bottes ont déjà tenu des saisons entières. Touchez le terreau : s’il est sec, arrosez, et rentrez-les en cas de gel.