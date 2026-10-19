Il a glissé une bâche noire sous le gravier de son allée : au premier hiver pluvieux, c'est le maçon qui lui a montré le bas du mur

Un propriétaire français a caché un film plastique étanche sous le gravier de l’allée qui borde sa maison pour éviter le désherbage. Au premier hiver pluvieux, le mur abîmé a révélé un tout autre enjeu pour ses façades.

L’allée en gravier longeait la maison comme dans un magazine : blanche, nette, chaque caillou bien en place. Sous la couche brillante, le propriétaire avait glissé une bâche noire en polyéthylène, persuadé d’avoir trouvé le truc ultime pour ne plus jamais désherber.

Le premier hiver bien arrosé a tout changé. La peinture s’est mise à cloquer en bas de façade, l’enduit a fariné, des taches sombres ont marqué le crépi. Quand le maçon est venu, il n’a pas regardé le ciel ni la gouttière. Selon jardinerfacile.fr, « Le maçon n’a eu qu’à désigner le bas du mur ». Le vrai problème était caché, juste sous le gravier.

Comment la bâche noire fait boire la façade

Un film étanche fonctionne comme une assiette posée sous le gravier : la pluie traverse les cailloux, bute sur le plastique et stagne, surtout si l’allée penche légèrement vers la maison. L’Agence Qualité Construction rappelle qu’un terrain qui descend vers le bâtiment et un revêtement imperméable collé au mur aggravent les remontées capillaires. L’eau remonte alors dans la maçonnerie comme dans un buvard, entre 0,5 et 1,5 m, en laissant salpêtre et enduit qui s’effrite derrière elle.

Géotextile sous le gravier : la bonne alternative

Nous avons tous déjà rêvé d’une allée impeccable sans passer des heures à genoux. La bâche noire bloque bien les herbes qui viennent du sol, mais elle laisse l’eau prisonnière contre le mur et n’empêche pas les graines de germer dans le terreau formé par feuilles et poussières entre les cailloux. À l’inverse, un feutre géotextile non tissé laisse passer l’eau, garde la terre en dessous et freine les herbes par le dessous, ce qui explique pourquoi les maçons le préfèrent près d’un pied de façade.

Côté choix, les pros visent en général 120 à 150 g/m² pour une allée piétonne, 150 à 180 g/m² pour un usage mixte, et jusqu’à 300 g/m² pour un passage carrossable. Posé sur une sous-couche de gravier concassé bien compacté, avec des lés chevauchés d’au moins 20 cm et une pente de 1 à 2 % vers le jardin ou un caniveau, ce textile forme une couche qui filtre sans jouer le rôle de couvercle.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Durée de vie de l’allée Prolongée 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En remplaçant la bâche étanche par un géotextile perméable, l’eau s’infiltre dans le sol au lieu de rester contre le mur, le gravier ne nage plus dans la boue et les herbes sont nettement freinées par le dessous. 💡 Le petit plus : ajouter des bordures rigides pour retenir le gravier, protéger les bords du feutre et éviter qu’il ne remonte. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : poser une bâche noire ou un géotextile très lourd sans pente ni évacuation, en pensant régler à la fois l’humidité et les mauvaises herbes.

Que faire si la bâche noire est déjà posée ?

Après un épisode pluvieux, il suffit de dégager le gravier sur un mètre de large le long du mur. Si l’eau perle sur le film ou si le gravier est détrempé, la bâche a commencé à transformer l’allée en cuvette. Le plus sûr a été de tout retirer, de trier les cailloux pour enlever le terreau, puis de remettre en place une pente correcte et un géotextile perméable.

Sur les terrains vraiment gorgés d’eau, les spécialistes ont conseillé un drain périphérique : une tranchée tapissée de géotextile, remplie de gravier et d’un tuyau perforé avec au moins 1 % de pente, pour un coût de 100 à 250 € par mètre linéaire terrassement compris. Associée à une bande de gravier nu au ras du mur et à des gouttières en bon état, cette gestion de l’eau a rendu aux façades leur capacité à respirer.