Mon voisin suspend un pot de paille dans son pommier en octobre, et ce n'est pas pour décorer : c'est l'astuce d'un ancien contre les pucerons
En octobre, voir un pot de fleurs rempli de paille suspendu dans un pommier intrigue plus d’un jardinier. Ce geste discret cache une arme biologique redoutable contre les pucerons, héritée des anciens.
Un après-midi d’octobre, au détour du jardin, on remarque un pot en terre cuite, bourré de paille, pendu tête en bas dans un pommier. On pense à une décoration oubliée après l’été. En réalité, ce pot de fleurs renversé annonce l’arrivée d’un locataire discret.
Cette scène est héritée des anciens, qui ont suspendu ces pots de paille dans les vergers bien avant l’invention des pulvérisateurs. Aujourd’hui, ce geste revient chez les amateurs de jardinage éco-responsable, car il protège le pommier des pucerons sans produit. Reste à savoir qui occupe ce refuge et comment l’installer chez soi.
Pourquoi ce pot de fleurs rempli de paille pend-il dans le pommier ?
En octobre, installer un pot de fleurs rempli de paille dans un pommier n’a rien d’un caprice. Le pot, retourné et suspendu à une branche solide, devient un abri hivernal sec, sombre et stable. Il se trouve juste là où les pucerons adorent sévir au printemps : dans les jeunes pousses tendres.
Ce mini-nichoir a déjà constitué une arme douce dans bien des vergers familiaux. Il offre au futur locataire :
- Une obscurité rassurante, proche d’une fente d’écorce.
- Une isolation en paille sèche qui garde la chaleur.
- Un refuge suspendu, à l’abri des flaques et des prédateurs.
Le vrai locataire du pot : le perce-oreille, chasseur de pucerons
Nous avons tous déjà sursauté devant ce petit insecte brun muni de pinces à l’arrière. Le perce-oreille, ou forficule, n’a pourtant rien de menaçant pour l’humain. Il a simplement cherché un coin sombre pour se cacher la journée, puis il est sorti la nuit chasser sur les branches du pommier.
Dans ce refuge de paille, il passe l’hiver au sec, juste à côté de son futur garde-manger. Dès les premiers beaux jours, il a quitté le pot et s’est mis à dévorer pucerons du pommier et œufs cachés sur les jeunes feuilles. Ce nettoyage nocturne limite les colonies avant qu’elles n’étouffent l’arbre.
Comment installer ce refuge en octobre pour un pommier plus sain
Pour que le dispositif fonctionne, il suffit de peu. Choisir un pot en terre cuite de taille moyenne, le remplir de paille bien sèche sans trop tasser, puis passer une ficelle dans le trou de drainage avant de l’accrocher tête en bas à une branche maîtresse.
En octobre, on place le pot à hauteur d’homme, près du tronc et à l’abri du vent. Ensuite, un simple contrôle de la ficelle et un peu de paille fraîche suffisent jusqu’au printemps.
En bref
- En octobre, un pot de fleurs rempli de paille suspendu dans un pommier intrigue et ouvre la voie à une étonnante astuce de jardinage naturel. 🌳
- Le pot renversé sert de refuge hivernal à de petits auxiliaires, positionnés au cœur de l’arbre pour limiter les futures invasions de pucerons. 🐜
- Cette technique quasi gratuite de lutte biologique promet un pommier plus sain au printemps et réserve une surprise sur l’identité du discret locataire des lieux. 🌙
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