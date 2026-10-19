Les éleveurs n'en peuvent plus de le répéter : céder aux miaulements du chat Siamois dès le premier mois change tout son comportement

Star féline venue de Thaïlande, le chat Siamois fascine par sa prestance et son tempérament très vocal. Mais derrière ses yeux bleus se cache un colocataire exigeant.

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Felis catus (Siamois) 🌸 Nom courant Chat Siamois 📏 Dimensions Mâle : 30 à 35 cm, 4 à 6 kg ; femelle : 28 à 32 cm, 2,5 à 4,5 kg ☀️ Exposition Vie en intérieur, sorties surveillées en jardin sécurisé ❄️ Rusticité Race robuste, vie à l’abri du froid extrême et des fortes chaleurs 🍂 Feuillage Poil court, fin et soyeux, robe colourpoint

Silhouette fine, yeux bleu lagon et robe contrastée : le chat Siamois intrigue autant qu’il séduit. On l’imagine souvent posé comme une statuette silencieuse, alors qu’en réalité ce félin fait sentir sa présence. Avant d’adopter ce compagnon élégant, mieux vaut savoir quel colocataire il devient au quotidien.

Originaire de Thaïlande, où il a longtemps été lié aux élites du royaume de Siam, le Siamois compte parmi les plus anciennes races de chats domestiques. Sa silhouette d’Orient raffiné et sa voix très expressive en ont fait une star des salons… puis des appartements. Ce portrait express aide à vérifier si ce chat intense correspond vraiment au rythme du foyer.

Une allure royale et une robe colourpoint irrésistible

De taille moyenne, le chat Siamois affiche un corps long et fin, un dos droit et des pattes élancées qui lui donnent une allure de danseur. La tête triangulaire, les grandes oreilles dressées et les yeux en amande d’un bleu profond composent un visage très graphique. La queue, longue et effilée, prolonge la ligne du dos et renforce cette élégance.

Sa robe dite colourpoint montre un corps clair et des extrémités plus sombres sur le museau, les oreilles, les pattes et la queue. Les « points » peuvent être seal point brun foncé, blue point gris bleuté, chocolate ou lilac plus délicat. Ce contraste marqué a longtemps fasciné les éleveurs et participé à son image de chat précieux.

Un bavard attachant qui supporte mal la solitude

Célèbre pour ses vocalises, le Siamois commente tout : arrivée à la maison, repas, portes fermées… Nous avons tous déjà cédé devant un miaulement insistant ; avec lui, la tentation a souvent été quotidienne. Pour éviter qu’il ne miaule sans cesse, mieux vaut ne pas répondre à chaque demande immédiate et réserver l’attention aux moments de calme.

Très affectueux, ce chat recherche la présence humaine presque en continu et peut développer une anxiété de séparation s’il reste seul de longues heures. Il s’est parfois montré fusionnel avec une personne ; l’habituer tôt à voir d’autres humains et animaux aide à éviter cette exclusivité. Jeux interactifs, arbre à chat, cachettes en hauteur et temps de qualité quotidien l’aident à rester équilibré.

Entretien, santé et budget : bien vivre avec un Siamois

Son poil court est simple à entretenir : un brossage doux par semaine suffit en dehors des mues de printemps et d’automne. Les yeux et les oreilles ont été contrôlés régulièrement, et les griffes usées sur des griffoirs. Le brossage des dents deux à trois fois par semaine limite le tartre. À la maison, un environnement riche et un balcon ou jardin sécurisé complètent ce soin du quotidien.

Race globalement robuste, le Siamois reste prédisposé à certaines maladies comme l’amyloïdose rénale, la cardiomyopathie hypertrophique, l’asthme félin ou quelques troubles oculaires et dentaires. Des visites vétérinaires régulières et une alimentation riche en protéines animales et pauvre en céréales aident à préserver sa longévité, souvent comprise entre 12 et 20 ans. Un chaton inscrit au LOOF coûte en moyenne 800 à 1 500 €, voire plus pour les lignées les plus recherchées.