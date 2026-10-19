« Je pensais la saison terminée sur mon balcon » : ce semis de salades en jardinière en septembre produit jusqu'aux premières gelées

En septembre, alors que les salades coûtent cher, votre balcon urbain peut nourrir vos bols en quelques semaines. Quels bacs, variétés et gestes choisir pour lancer ce mini-potager ?

Sur le balcon, les chaises ont souvent remplacé les bacs de tomates, et l’on s’est dit que le potager, ce serait pour « plus tard ». Pendant ce temps, les sachets de salade flétrissent au frigo alors que les prix grimpent au rayon légumes.

Bonne nouvelle : ce début d’automne n’a rien d’une fin de saison. Avec quelques jardinières et des salades sur balcon en septembre, un simple rebord peut devenir bar à verdure. Les spécialistes du potager urbain rappellent qu’un balcon de 6 m² bien organisé a déjà produit entre 100 et 200 kg de légumes par an ; de quoi donner envie de s’y mettre maintenant.

Septembre, le climat rêvé des salades de balcon

En septembre, les températures se sont adoucies et la lumière reste généreuse : exactement ce qu’aiment les salades. Elles ont supporté difficilement les grosses chaleurs, mais prospèrent quand les journées se rafraîchissent. La jardinière a été placée dans un endroit lumineux, en évitant le plein soleil de l’après-midi.

Sur un balcon un peu abrité, le mur emmagasine la chaleur et crée un microclimat qui a déjà accéléré la croissance de nombreuses salades à cycle court. Ceux qui ont démarré quelques semis derrière une fenêtre ou sous un petit châssis ont gagné environ quinze jours sur le calendrier classique.

Installer les jardinières et choisir les bonnes salades

Tout commence par des contenants adaptés : une jardinière de 15 à 20 cm de profondeur avec trous de drainage, éventuellement une fine couche de billes d’argile, puis un terreau spécial légumes mélangé à un peu de compost bien mûr. Le substrat reste frais, sans être détrempé.

Côté variétés, les salades à couper sont les reines du balcon : batavia, feuille de chêne, laitue beurre, sucrine, romaine précoce, lollo ou merveille des quatre saisons remplissent vite le saladier. On ajoute des salades d’automne comme la mâche, la roquette, certaines chicorées et la claytone (pourpier d’hiver) pour prolonger jusqu’aux premiers froids. Nous avons tous déjà été déçus par une salade en sachet ; ce mélange rend les feuilles de balcon bien plus tentantes.

Bac croquant : batavia, feuille de chêne, lollo.

: batavia, feuille de chêne, lollo. Bac douceur : laitue beurre, sucrine, romaine précoce.

: laitue beurre, sucrine, romaine précoce. Bac d’automne : mâche, claytone, roquette, chicorées.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Gain de place Maximal 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Les salades ont un cycle court et adorent les températures de septembre. En jardinière bien drainée, avec des semis superficiels tous les quinze jours et la coupe feuille par feuille, chaque plant a produit pendant plusieurs semaines sans fatiguer. 💡 Le petit plus : démarrer un premier semis sous abri, derrière une fenêtre, puis installer la jardinière dehors quand les plantules ont quelques feuilles. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : tout semer d’un coup dans un bac mal drainé, en plein soleil brûlant : la chaleur et l’excès d’eau ont stoppé net la croissance.

Semer, arroser et récolter jusqu’à l’automne

Semer des salades en jardinière reste très simple. On trace des sillons peu profonds, on répartit les graines, puis on recouvre d’une fine couche de terreau. Pour la claytone, les lignes ont été espacées de 15 cm, sous 0,5 cm de terreau, avant d’éclaircir à 10 cm entre plants.

Après le semis, l’arrosage s’est fait avec une pomme d’arrosoir fine pour ne pas déplacer les graines. Ensuite, le terreau est resté légèrement humide, jamais détrempé. Quand les nuits sont devenues froides, les jardinières ont été rapprochées d’un mur et parfois protégées par un voile d’hivernage. La récolte s’effectue en coupe à l’assiette : on prélève les feuilles extérieures, on laisse le cœur, et la salade offre de nouvelles pousses jusqu’en plein automne.

Sources Maison & Travaux

«Ces 7 salades à cycle court remplissent votre saladier chaque semaine alors que les prix explosent en magasin»