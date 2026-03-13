J’ai arrêté d’acheter du terreau : cette méthode avec vos déchets de cuisine, ceux qui l’ignorent perdent gros

Alors que le prix du terreau explose, certains jardiniers français ont décidé d’arrêter d’acheter des sacs industriels. Leur astuce repose sur un geste simple du quotidien qui change tout au jardin.

Au retour des beaux jours, beaucoup de jardiniers remplissent leur coffre de sacs de terreau. Sur le moment, c’est pratique, presque automatique. Pourtant, derrière chaque sac se cachent une facture salée et un impact bien réel sur l’environnement, que l’on a souvent tendance à oublier.

Face à ces constats, de plus en plus de jardiniers ont fait un choix net : arrêter d’acheter du terreau industriel et produire eux-mêmes un terreau maison, avec ce qu’ils ont déjà sous la main. Leur méthode, étonnamment simple, change complètement la façon de préparer les jardinières.

Pourquoi dire stop au terreau industriel change tout

La plupart des terreaux du commerce contiennent de la tourbe, extraite de tourbières qui stockent naturellement d’énormes quantités de carbone. Quand on les exploite, ce carbone se retrouve dans l’atmosphère et renforce l’effet de serre. À cela s’ajoutent les sacs en plastique et le transport sur de longues distances, qui alourdissent encore le bilan pour la planète.

Côté porte-monnaie, la note grimpe vite, surtout avec de grands bacs ou un balcon très fleuri. Avant de tout racheter, les jardiniers attentifs observent l’état du substrat : si la plante a été malade, le pot doit être entièrement vidé, nettoyé soigneusement au vinaigre blanc, et ce terreau ne revient pas au pied d’autres végétaux. En revanche, un terreau sain peut être réutilisé dans les massifs pour apporter de la matière organique.

La méthode toute simple : transformer ses déchets en terreau maison

Le cœur de la méthode, c’est le compost. Épluchures, marc de café, coquilles d’œufs, feuilles mortes, petits cartons bruns : en France, on jette en moyenne plus de 80 kg de déchets alimentaires par personne et par an, une mine d’or pour le jardin au lieu de finir à la poubelle. L’idée est d’alterner matières humides riches en azote et matières sèches riches en carbone pour obtenir une décomposition rapide et sans odeur.

Une fois le compost bien décomposé, il sert de base à un bon mélange. Beaucoup de jardiniers retiennent une recette simple pour un substrat polyvalent :

60 % de compost bien mûr, tamisé si possible,

20 % de terre de jardin ou ancien terreau sain, filtré,

20 % de matière drainante : sable de rivière, petites brindilles broyées ou écorces.

Réutiliser, surfacer, planifier : la stratégie des jardiniers malins

Pour les grands bacs difficiles à vider, la technique du surfaçage évite d’acheter des sacs entiers : on retire cinq à dix centimètres de vieux terreau en surface, puis on les remplace par ce mélange maison enrichi en compost. L’ancien substrat sain rejoint les massifs au jardin, où il améliore la structure du sol.

En automne, les feuilles mortes sont stockées pour les futurs apports de carbone ; en hiver, le tas de compost travaille tranquillement ; au printemps, le terreau maison alimente semis, jardinières et potager. En une saison ou deux, beaucoup arrivent ainsi à se passer presque totalement de terreau acheté, tout en offrant à leurs plantes un sol vivant et parfaitement adapté.