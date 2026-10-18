Il a fermé sa pergola avec des baies vitrées un samedi de novembre : six ans plus tard, c'est le notaire qui a bloqué la vente de la maison

Un samedi de novembre, un propriétaire fait fermer sa pergola avec des baies vitrées coulissantes pour profiter d'un coin d'hiver lumineux. Des années plus tard, une simple question du notaire va révéler ce que cette transformation implique vraiment.

Un samedi de novembre, il a fait poser des baies vitrées coulissantes autour de sa pergola, juste avant l’arrivée du froid. En une journée, la terrasse d’été est devenue un cocon de verre, parfait pour abriter les plantes frileuses et prendre le café parmi les pots, même en plein hiver.

Les années ont passé, la famille a vécu cette pergola fermée comme une petite véranda officieuse. Jusqu’au jour de la signature chez le notaire, six ans plus tard : au moment de vérifier les surfaces, une question a glacé l’ambiance : où est le papier de la mairie pour cette pièce en plus ?

Quand la pergola fermée se transforme, juridiquement, en nouvelle pièce

Aux yeux de la loi, une pergola ouverte n’est qu’un abri léger, sans mur, qui ne crée pas de surface de plancher ni de surface taxable. Mais dès qu’on la ferme avec des baies vitrées coulissantes, elle devient une surface close et couverte, assimilée à une extension de la maison. Elle peut alors augmenter la valeur locative cadastrale, donc l’impôt foncier et la taxe d’aménagement.

Autre point clé : tout se joue avec le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune. Ce document fixe les règles d’implantation, de matériaux, et les seuils qui déclenchent une déclaration préalable ou un permis de construire. Fermer une pergola sans regarder ce cadre, c’est prendre le risque que la mairie, un jour, impose une régularisation… ou un démontage.

Déclaration préalable ou permis de construire : où se situe votre pergola ?

Nous avons tous déjà pensé : « Je ne fais que vitrer l’existant, ce n’est pas une vraie construction. » En pratique, fermer sa pergola avec des baies vitrées crée souvent une extension. En dessous de 5 m² d’emprise au sol, aucune formalité n’est généralement demandée. Entre 5 et 20 m², la fermeture est en principe soumise à déclaration préalable de travaux. Au-delà de 20 m², un permis de construire devient la règle, avec un plafond porté à 40 m² pour certaines extensions en zone urbaine couverte par un PLU.

D’ailleurs, la mairie distingue pergola autoportée (construction nouvelle) et pergola adossée (travaux sur existant), et tient compte des secteurs protégés. Le bon réflexe : mesurer précisément l’emprise au sol et la surface réellement close, puis prendre rendez-vous avec le service urbanisme avant de commander les baies. Un mois pour une DP, deux pour un PC : ce délai évite des années de stress plus tard.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Gain potentiel Élevé 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En vérifiant le PLU, la zone et les seuils de 5, 20 ou 40 m² avant de fermer la pergola, vous déposez la bonne autorisation. Votre nouvelle surface close est reconnue officiellement, intégrée à vos impôts, et ne bloque plus la vente lorsque le notaire contrôle les surfaces. 💡 Le petit plus : demander un mail ou un courrier écrit de la mairie confirmant la procédure à suivre et le conserver avec vos plans et factures. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : poser des baies vitrées un week-end sans aucune trace écrite de la mairie, puis attendre la visite du notaire pour se poser la question de la légalité.

Ce que le notaire regarde vraiment le jour de la revente

Lors du compromis, le notaire met face à face les surfaces déclarées aux impôts, les autorisations d’urbanisme obtenues et ce qu’il voit sur place. Si la pergola fermée n’apparaît nulle part, il demandera une régularisation auprès de la mairie. Quand le PLU le permet encore, une DP ou un PC déposé tardivement est possible, mais la vente se retrouve parfois décalée de plusieurs mois.

Plus délicat : si les règles ont été durcies entre-temps (zone devenue protégée, limitations de surfaces), la régularisation peut être refusée et le démontage exigé. En cas de non-respect manifeste, le Code de l’urbanisme prévoit même des amendes allant de 1 200 à 300 000 €, en plus des frais de démolition. Petit bonus : quand la pergola a déjà été fermée sans autorisation, mieux vaut réaliser un diagnostic complet et consulter la mairie bien avant de mettre la maison en annonce, afin d’arriver chez le notaire avec un dossier déjà clarifié.