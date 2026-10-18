Deux voisines ont commandé le même aspirateur sans fil à -30 % pendant le Black Friday : une seule a pourtant fait une bonne affaire

Deux voisines commandent le même aspirateur affiché à -30 % lors du Black Friday, mais l’une paie bien plus cher. Derrière cette scène banale se cache une mécanique de prix barrés que la loi encadre… sur le papier.

Imaginez deux voisines de palier. Le même jour, durant le Black Friday, chacune commande exactement le même aspirateur sans fil sur Internet, attirée par une étiquette écarlate promettant 30 % de rabais immédiat. Le colis arrive, les cartons sont identiques, mais au moment de comparer la facture, la surprise est totale.

L’une a payé son appareil plusieurs dizaines d’euros de plus que l’autre. Comment une telle différence est-elle possible alors que le pourcentage affiché semblait strictement identique ? La réponse se cache derrière une mécanique tarifaire bien rodée, que beaucoup d’acheteurs ignorent encore.

Même produit, même rabais de -30 % : pourquoi l’addition n’est pas la même pour tout le monde

Sur les plateformes de commerce en ligne, le piège repose sur le fameux prix barré. Si un premier marchand applique la réduction sur le tarif habituel de 299 euros, l’appareil descend logiquement à 209 euros. À l’inverse, un concurrent peut gonfler arbitrairement ce montant de départ juste avant l’opération, en prétendant que l’aspirateur valait 350 euros. Avec une baisse affichée de 30 %, le tarif final s’avère nettement plus élevé.

Cette anomalie est loin d’être marginale. Un contrôle européen a révélé que 30 % des cybermarchands affichent un tarif de référence erroné pendant les périodes promotionnelles. L’acheteur pense réaliser une affaire exceptionnelle alors qu’il valide, en réalité, une note ordinaire.

La règle des 30 jours : ce que la loi impose (et que 30 % des sites contournent)

Pour freiner ces dérives, la réglementation européenne encadre pourtant les pratiques depuis le 28 mai 2022. Le principe est limpide : toute réduction doit être calculée à partir du prix de référence le plus bas appliqué par le vendeur au cours des 30 jours précédents. Impossible, en théorie, de gonfler la note la veille pour simuler un rabais spectaculaire.

D’ailleurs, les enquêtes officielles rappellent que les infractions restent fréquentes. Entre l’utilisation abusive du tarif conseillé par le fabricant et l’apparition tardive de frais de port dans le tunnel d’achat, les méthodes pour brouiller les pistes restent nombreuses.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économie préservée 20 % à 30 % 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? La réglementation contraint les vendeurs à calculer les remises sur le tarif le plus bas des 30 derniers jours, neutralisant les hausses opportunistes pratiquées juste avant les promotions. 💡 Le petit plus : Faire une capture d’écran complète de l’offre (prix barré et conditions) avant la commande pour disposer d’une preuve recevable sur SignalConso en cas de litige. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Se focaliser uniquement sur le macaron rouge du pourcentage sans vérifier le coût total réel ni consulter un historique de prix indépendant.

Historique, panier final, captures d’écran : la méthode en 3 étapes pour déjouer les fausses remises

Reprendre la main sur ses dépenses demande quelques réflexes simples. La première parade consiste à utiliser un comparateur neutre suivant l’historique des prix. Ce tracé montre en un clin d’œil si l’appareil a subi une hausse suspecte juste avant le lancement des opérations commerciales.

Il reste indispensable d’aller jusqu’à la dernière étape de commande pour vérifier le montant global toutes taxes comprises. Enfin, archiver une capture d’écran de la page offre une sécurité appréciable pour contester un montant trompeur auprès du service client ou des autorités compétentes.