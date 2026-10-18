Arrêtez d’acheter des Pitch : ces petites brioches maison au chocolat ont bluffé mes enfants

Un après-midi de goûter, mes pitch maison au chocolat ont fait tellement illusion que les enfants ont fouillé la poubelle en quête du sachet. Comment quelques gestes simples transforment une pâte levée en brioches dorées qui concurrencent le rayon industriel ?

La plaque sort du four, un parfum de brioche chaude remplit la cuisine. Mie gonflée, croûte fine, petits boudins dorés alignés. Les enfants se ruent dessus, puis fouillent la poubelle en cherchant l’emballage Pitch qui, ce jour-là, n’existe pas.

Car ces soi-disant goûters industriels sont en réalité des pitch maison au chocolat : une pâte levée souple, un cœur fondant, une mie qui se déchire en longs filaments. Avec quelques ingrédients simples et un peu de repos, on rivalise avec le rayon brioches.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 300 g de farine de blé T45

✅ 120 ml de lait entier tiède + 5 g de levure boulangère + 40 g de sucre + 1 œuf

✅ 30 g de crème fraîche entière + 60 g de beurre mou + 20 g de vanille

✅ Environ 100 g de carrés de chocolat + 1 jaune d’œuf + 1 c. à soupe de lait

Pourquoi ces pitch maison au chocolat font oublier les paquets industriels

Dans un sachet du commerce, la liste commence par farine, puis s’allonge vite avec sirop de glucose, huiles, émulsifiants et fibres ajoutées. Ici, on garde la même douceur mais avec une liste courte : farine, lait entier, beurre, œufs, sucre, crème, vanille et chocolat. Les enfants ne voient pas la différence, mais on sait ce qu’il y a dedans.

La méthode pour une mie filante et un cœur chocolat fondant

On réveille d’abord la levure dans le lait tiède, puis on pétrit farine, sucre, œuf, crème, vanille et sel avant d’incorporer le beurre en plusieurs fois. La pâte, souple et un peu collante, doit doubler de volume, puis lever une seconde fois une fois garnie de chocolat pour garder tout son moelleux.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mélanger lait tiède et levure, laisser mousser 5 à 10 minutes, puis ajouter farine, sucre, œuf, crème, vanille, sel. Technique : Pétrir environ 5 minutes, incorporer le beurre mou en plusieurs fois, poursuivre 8 minutes jusqu’à pâte lisse et élastique. Cuisson : Laisser lever 1 h à 1 h 30, dégazer, diviser en 8, garnir chaque pâton de chocolat et bien pincer la soudure. Finition : Caler les pâtons entre bandes de papier cuisson, laisser lever 35 à 45 minutes, dorer, cuire 13 à 16 minutes à 170 °C.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 2 h 30 à 3 h 🔍 Le secret de l’expert Hydratation généreuse, farine T45 et pétrissage en deux temps assurent un gluten souple et une mie filante. ✨ Le twist gourmand : Déposer une micro-pincée de fleur de sel sur le chocolat puis, en sortie de four, un voile de sirop. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ajouter de la farine pour sécher la pâte, cuire trop chaud ou mal pincer la soudure ruine la texture.

Conservation et organisation des goûters maison

Une fois froids, on glisse ces pitch maison au chocolat dans une boîte hermétique ou un sachet bien fermé. Elles se réchauffent quelques secondes au micro-ondes, se congèlent très bien et se glissent chaque matin dans la boîte à goûter.