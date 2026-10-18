Apéro : ces feuilletés au jambon de dinde et gouda partent si vite, ne faites plus cette erreur avant de les enfourner

Elles croustillent, le gouda déborde et, en cinq minutes, le plateau est vide : ces feuilletés au jambon de dinde font toujours leur petit effet. Quels gestes simples transforment une pâte du commerce en bouchées qui affolent l’apéro ?

Croustillants et débordants de gouda fondu : les feuilletés au jambon de dinde qui vident le plateau apéro (prévoyez deux fournées)

Odeur de beurre chaud, fromage qui frémit, croûte qui claque sous le couteau : ces feuilletés au jambon de dinde et gouda annoncent la couleur dès la sortie du four. Le fromage commence à filer sur les bords, la pâte gonfle en feuillets bien dessinés.

Servis en rectangles généreux à l’apéritif, ils disparaissent si vite qu’on regrette déjà de ne pas avoir doublé les quantités.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 pâte feuilletée rectangulaire à dérouler

✅ 4 tranches de gouda + 2 c. à soupe de crème fraîche épaisse

✅ 3 à 4 tranches de jambon de dinde

✅ 1 jaune d’œuf et 2 c. à café de lait pour la dorure

Le principe : un feuilleté croustillant autour d’un cœur de gouda fondu

Le principe est d’empiler les saveurs : une fine couche de crème, des tranches de gouda, puis le jambon de dinde, le tout enveloppé dans la pâte feuilletée. La crème lie sans détremper, le fromage fond doucement et la vapeur fait gonfler les couches de pâte.

Préparation pas à pas : des rectangles bien garnis qui ne fuient pas

Pour des feuilletés jambon gouda bien fermés, on étale la crème en voile très fin, en laissant un bord nu tout autour. On pose ensuite fromage et jambon, on replie la pâte sur elle-même, puis on découpe calmement cinq rectangles réguliers avec un couteau bien tranchant.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 180 °C, dérouler la pâte sur son papier cuisson. Technique : Étaler une fine couche de crème, répartir gouda et jambon sans surcharger. Cuisson : Replier la pâte, bien souder les bords, découper cinq rectangles de même taille. Finition : Dorer au jaune et lait, quadriller sans percer puis cuire 20 à 30 minutes.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ~50 min 🔍 Le secret de l’expert Le repos au froid raffermit le beurre de la pâte ; au four, la vapeur soulève alors mieux chaque couche et le feuilletage gonfle de façon régulière. ✨ Le twist gourmand : Pour un léger twist, un trait de moutarde douce sous le gouda ou quelques gouttes de miel sur le jambon suffisent. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : À proscrire : trop de crème ou de fromage jusqu’aux bords, ou un quadrillage qui traverse la pâte ; le gouda filerait dehors et détremperait tout.

Cuisson, deuxième fournée et service sans stress

À la sortie du four, on laisse les feuilletés reposer deux ou trois minutes ; le gouda reste coulant mais ne s’échappe plus. Pendant ce temps, la deuxième plaque attend déjà au frais : il suffit de la glisser sur la plaque chaude pour lancer la seconde fournée sans stress.