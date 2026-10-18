Goûter d’automne : ces cinnamon rolls hyper moelleux faciles à faire, à condition d’éviter ce geste qui ruine tout

Ces cinnamon rolls moelleux promettent un goûter d’automne maison, à base de pâte briochée simple, de cannelle et de glaçage fondant. En quelques gestes précis, ils lèvent parfaitement au four et gardent ce moelleux que l’on cherche tous.

L’odeur arrive avant le plat ; un mélange de beurre chaud, de sucre caramélisé et de cannelle qui enveloppe la cuisine dès l’ouverture du four. Sous le glaçage blanc qui perle doucement, les spirales dorées promettent une mie souple, qui se déchire en filaments et dévoile un cœur fondant.

Ces cinnamon rolls moelleux ont tout du goûter d’automne qu’on a envie de refaire chaque week-end : des ingrédients du placard, une pâte briochée simple, aucune technique intimidante. La seule vraie règle, c’est de laisser le temps travailler. Et si le prochain après-midi frais devenait l’occasion de tester cette recette qui sent bon la cannelle ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Pour la pâte : 500 g de farine, 100 g de beurre doux, 60 g de sucre, 2 sachets de levure boulangère sèche, 25 cl de lait, 1 œuf, 1 c. à café de sel

sèche, 25 cl de lait, 1 œuf, 1 c. à café de sel ✅ Pour la garniture : 50 g de beurre fondu, 60 g de cassonade , 3 c. à café de cannelle moulue

, 3 c. à café de cannelle moulue ✅ Pour le glaçage : 120 g de sucre glace, 1 blanc d’œuf

✅ Option automne : 1 petite pomme en dés, 40 g de noix de pécan ou noisettes concassées

Le goûter d’automne facile : des cinnamon rolls moelleux sans prise de tête

Ici, tout repose sur des produits simples, mais bien choisis. Une farine de blé classique, un bon beurre, du lait tiède et une brioche généreusement parfumée à la cannelle ; rien de plus. On reste sur un budget d’environ 5 à 6 € pour une douzaine de roulés, de quoi régaler la table sans faire exploser les courses.

Le duo gagnant, c’est la cassonade avec la cannelle, qui caramélise légèrement entre les spirales, et ce glaçage rapide sucre glace–blanc d’œuf, versé en fins filets. Visuellement, on est très proche de la vitrine de boulangerie, sans passer la journée en cuisine.

Pâte briochée ultra-moelleuse : la méthode en 3 gestes

On commence par réveiller la levure dans un lait simplement tiède ; au doigt, il doit être chaud mais jamais brûlant. Viennent ensuite farine, sucre, sel et œuf, pétris une dizaine de minutes, puis le beurre froid en dés, qui se fond dans la pâte jusqu’à ce qu’elle devienne souple et élastique.

La première pousse dure environ 1 h 30 ; la pâte doit doubler de volume et garder une texture légère au toucher. C’est ce temps de repos qui signe le vrai moelleux des cinnamon rolls.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Dissoudre la levure dans le lait tiède, ajouter farine, sucre, sel et œuf, puis pétrir avant d’incorporer le beurre jusqu’à obtenir une pâte lisse ; laisser lever 1 h 30. Technique : Dégazer la pâte, l’étaler en grand rectangle et napper du mélange beurre fondu, cassonade, cannelle ; ajouter éventuellement dés de pomme et noix. Cuisson : Rouler serré en boudin, couper des tranches d’environ 3 cm et les disposer dans un moule rond beurré de 24 cm ; laisser lever encore 45 minutes puis cuire 20 à 25 minutes à 180 °C. Finition : Laisser tiédir, mélanger sucre glace et blanc d’œuf, puis napper les roulés en filets de glaçage avant de servir.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Difficulté Facile 🔍 Le secret de l’expert Un pétrissage assez long donne une pâte élastique qui retient l’air de la levure, tandis que les deux levées successives assurent des roulés gonflés mais jamais compacts. La cuisson courte à 180 °C laisse l’intérieur fondant et la garniture légèrement caramélisée. ✨ Le twist gourmand : Ajouter une petite pomme acidulée en dés et des noix de pécan concassées sur la garniture avant de rouler pour un vrai goûter d’automne croquant-fondant. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Chauffer trop le lait ou surcuire les roulés ; la pâte ne lèverait plus correctement et les spirales deviendraient sèches.

Organisation, conservation & congélation : s’avancer sans perdre le moelleux

On peut préparer la pâte la veille, la laisser au frais une nuit puis façonner les roulés le lendemain ; la saveur n’en sera que plus développée et l’organisation du goûter simplifiée. Une fois cuits et glacés, les cinnamon rolls se gardent deux jours dans une boîte hermétique.

Pour retrouver la texture d’origine, on les réchauffe quelques secondes au micro-ondes ou quelques minutes dans un four doux. Ils supportent aussi très bien la congélation sans glaçage ; il suffit alors de les passer au four et de les napper juste avant de servir, encore tièdes.