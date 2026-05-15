Fini la farine de blé : les boulangers adoptent tous cette farine sans gluten du Sud (et vous ne l’avez pas)

Entre les rizières de Camargue et les fournils urbains, la farine de riz de Camargue sans gluten bouscule les habitudes. Comment ces boulangers obtiennent-ils un pain croustillant sans blé ?

Fini la farine de blé ! Les boulangers passent tous à cette alternative sans gluten cultivée dans le Sud de la France

À l’aube, quand la première fournée sort du four, la rue se remplit d’odeurs de croûte dorée, de mie encore tiède qui craque sous la lame. On croit croquer du blé… alors qu’un autre grain, discret et lumineux, a pris les commandes du fournil.

Dans le secret des fournils, les boulangers ajustent leurs gestes, leurs bassines d’eau et leurs sacs de farine. Moins de lourdeurs, plus de légèreté, et un pain qui reste résolument croustillant : la farine de riz de Camargue s’impose comme la nouvelle star. Reste à comprendre comment l’apprivoiser à la maison.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 350 g de farine de riz de Camargue semi-complète

✅ 80 g de fécule de pomme de terre + 20 g de psyllium blond

✅ 7 g de levure de boulanger sèche, 7 g de sel, 10 g de sucre

✅ 25 g d’huile d’olive et 430 à 460 ml d’eau tiède

Pourquoi les boulangers lâchent (enfin) la farine de blé

Ventres gonflés, fatigue après le petit-déjeuner… Depuis quelques années, on réclame des pains plus doux, mieux tolérés, sans renoncer à la croûte qui chante à la sortie du four. Les artisans ont donc cherché une farine sans gluten, mais capable de lever, de dorer et de parfumer la mie.

La réponse vient des rizières baignées de soleil. La farine de riz de Camargue, naturellement sans gluten, neutre en goût et locale, permet de garder le plaisir des tartines tout en allégeant la digestion. Elle séduit les boulangers par son côté terroir et par sa grande régularité en cuisson.

Recette : pain croustillant à la farine de riz de Camargue (sans gluten)

Travailler une pâte 100 % riz ne ressemble pas du tout à un pétrissage au blé. On vise une pâte souple, presque comme une pâte à cake épaisse, que l’on laisse lever directement en moule ; le psyllium se charge de créer la structure.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mélanger farine, fécule, psyllium, sel ; réactiver la levure avec un peu d’eau tiède et le sucre. Technique : Verser levure, huile et 80 % de l’eau sur les poudres ; fouetter jusqu’à obtenir une pâte lisse, très collante, puis ajuster l’eau. Cuisson : Couler la pâte dans un moule huilé, lisser, laisser lever 45 à 60 minutes, puis enfourner 40 à 45 minutes à 200 °C. Finition : Démouler sur grille, laisser refroidir au moins 1 heure avant de trancher pour garder une mie souple.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 2 h 🔍 Le secret de l’expert Le psyllium gonfle comme une éponge et forme un gel qui retient l’eau et les bulles de gaz. Ce filet invisible remplace le réseau du gluten et donne une mie moelleuse au pain à la farine de riz de Camargue, à condition de rester généreux sur l’hydratation. ✨ Le twist gourmand : Remplacer 50 g de farine de riz par du riz rouge de Camargue finement moulu et parsemer la surface de graines ; avec le reste du paquet, préparer des crêpes salées à la farine de riz pour les pique-niques. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Sous-hydrater la pâte ou tenter de la pétrir et la façonner comme un pain au blé ; on casse la structure, le pain devient dense et s’émiette dès la coupe.

Twist lifestyle : crêpes salées zéro déchet à la farine de riz de Camargue

Cette farine sans gluten adore aussi la poêle. On fouette 200 g de farine de riz de Camargue avec 400 ml d’eau de cuisson de légumes, 2 œufs, du sel, des herbes et quelques restes de légumes râpés. Versée en couche fine dans une poêle bien chaude, la pâte donne des galettes croustillantes aux bords dentelés.

Servies avec fromage de brebis, tapenade ou légumes grillés, ces crêpes finissent les restes du frigo et prolongent l’esprit du fournil à la maison, entre légèreté, terroir du Sud et vrai plaisir de table.