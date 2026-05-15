Ce gratin courgettes-thon prêt avec 2 boîtes du placard nourrit 6 personnes et sauve vos fins de mois

Avec deux boîtes de thon et un kilo de courgettes, j’ai mis au point un gratin qui remplit six assiettes pour moins de 1,50 € par personne. Quel est le geste qui évite le plat aqueux et transforme ce fond de frigo en vrai dîner ?

Une fine couche de fromage doré, des bords qui bouillonnent doucement, cette odeur d’ail et de Provence qui envahit la cuisine… Ce simple plat au four donne aussitôt l’impression d’un vrai dîner, même quand le frigo affiche presque vide.

Avec ce gratin de courgettes au thon, on transforme deux boîtes du placard et un kilo de légumes en plat complet, généreux et réconfortant. La magie ne tient pas qu’aux ingrédients ; c’est la façon de les assembler qui permet de nourrir six assiettes sans courses ni stress.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Courgettes : 1 kg, 1 gousse d’ail, 2 c. à soupe d’huile d’olive

✅ Thon au naturel : 2 boîtes de 140 g (environ 280 g égouttés)

✅ Liaison œufs-crème : 3 œufs, 20 cl de crème fraîche entière

✅ Pour gratiner et parfumer : 150 g de fromage râpé, 30 g de chapelure, 1 c. à soupe de moutarde, 1 c. à soupe de jus de citron, 1 c. à café d’herbes de Provence, sel, poivre, éventuellement 200 g de riz cuit

Le gratin de courgettes au thon qui change la fin de mois

Courgettes bon marché, thon en boîte, œufs, crème, fromage râpé : tout y est pour un plat complet courgettes thon fin de mois. Cette recette de gratin de courgettes au thon économique s’appuie sur un appareil à gratin généreux, assez riche en protéines et en légumes pour un vrai gratin de courgettes au thon pour 6 personnes. On reste sur une vraie recette de gratin de courgettes au thon avec boîtes du placard, sans ingrédients compliqués.

Étapes clés pour un gratin fondant et une croûte gratinée

La clé, c’est la précuisson des courgettes cinq minutes à la poêle avec ail et huile pour limiter les courgettes qui rendent de l’eau. Ensuite, on monte l’appareil œufs-crème avec le thon émietté, la moutarde, le citron et les herbes de Provence ; cet appareil à gratin enrobe les légumes et, au four, se fige doucement. Fromage râpé et chapelure ferment la marche pour une croûte gratinée qui sent bon le dîner du dimanche.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 200 °C, laver les courgettes, les couper ou les râper, puis les attendrir 5 minutes avec l’ail et l’huile. Technique : Égoutter et émietter le thon, ajouter œufs, crème, moutarde, citron, herbes, sel, poivre et éventuellement du riz cuit, mélanger pour un appareil crémeux. Cuisson : Incorporer les courgettes tiédies, verser dans le plat, couvrir de fromage râpé et saupoudrer de chapelure pour la croûte. Finition : Enfourner environ 25 minutes à 200 °C, jusqu’à surface couleur noisette et bords qui bouillonnent, laisser reposer 5 minutes avant de servir.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Budget ≈ 1 à 1,50 € / pers. 🔍 Le secret de l’expert La liaison œufs-crème emprisonne l’eau des courgettes et du thon, la précuisson limite l’excès d’eau, tandis que fromage et chapelure concentrent les saveurs en surface. ✨ Le twist gourmand : Mélanger la moitié du fromage dans l’appareil et ajouter un peu de zeste de citron finement râpé pour un cœur encore plus moelleux. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Enfourner des courgettes crues ou surgelées non égouttées, ou couper le repos : le gratin reste aqueux et les parts s’effondrent.

Conserver, réchauffer et adapter ce gratin économique

Ce gratin de courgettes au thon économique se garde deux jours au réfrigérateur, dans un plat couvert ; on le réchauffe à 160 °C ou en portions au micro-ondes. D’ailleurs, il fait une excellente lunch box le lendemain. En version frigo vide, on remplace la crème par du lait entier ou un mélange lait–fromage blanc, on utilise des tranches de fromage en surface, voire des courgettes surgelées bien égouttées. En ajoutant 200 g de riz cuit dans l’appareil, on étire le volume sans alourdir le budget.