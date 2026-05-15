Ce geste avec le fromage transforme votre tian courgettes-pommes de terre en dessus croustillant et cœur coulant

Entre gratin de légumes et plat du Sud, ce tian de pommes de terre et courgettes au morbier promet croûte dorée et cœur coulant. Mais tout repose sur un détail au montage et à la cuisson qui change radicalement la texture.

La chaleur du four qui monte, l’huile d’olive qui frémit, et cette odeur de légumes grillés qui envahit la cuisine : tout annonce un tian qui sent bon le Sud. Sauf que bien souvent, la surface reste pâle, les légumes baignent un peu dans le jus, et le plat manque de ce fameux contraste qui fait saliver.

La promesse ici : un tian de pommes de terre et courgettes au morbier, croustillant dessus, coulant dedans, qui fait vraiment crac quand la cuillère attaque, puis laisse apparaître un cœur de fromage crémeux. Tout se joue dans l’épaisseur des tranches, le montage serré des légumes et la place exacte du fromage, bien caché au bon niveau. C’est là que la botte secrète change tout.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 600 g de pommes de terre à chair ferme et 500 g de courgettes

✅ 1 gros oignon jaune et 200 g de morbier en tranches

✅ 3 c. à s. d’huile d’olive, 20 g de beurre, 1 c. à c. de thym ou herbes de Provence

✅ 1 c. à c. de sel fin, 1/2 c. à c. de poivre noir, 1 gousse d’ail et 2 c. à s. de chapelure fine (optionnelles)

Les bons ingrédients pour un tian généreux au morbier

Pour éviter le tian fade qui rend de l’eau, on commence par choisir des légumes qui tiennent la cuisson : pommes de terre à chair ferme et courgettes bien denses, sans trop de pépins. L’oignon jaune, finement émincé, va confire entre les couches et apporter ce fond doux et légèrement sucré qui fait chanter le morbier.

Côté matière grasse, le duo huile d’olive et beurre beurré dans le plat assure la coloration du dessous, tandis que le film d’assaisonnement enrobe chaque tranche.

Cuisson et coup de gril : obtenir la croûte qui fait “crac”

La texture se joue en deux temps : une cuisson douce à 190 °C pour attendrir les légumes, puis un passage express sous le gril qui saisit la surface sans dessécher le cœur de fromage.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Beurrer le plat, frotter éventuellement avec l’ail, préchauffer le four à 190 °C. Technique : Trancher pommes de terre, courgettes et oignon en rondelles fines (2 à 3 mm). Cuisson : Mélanger les rondelles avec huile, sel, poivre, thym, puis monter le tian en rangées serrées. Finition : Glisser le morbier à mi-hauteur, cuire 45 minutes, finir par 2 à 3 minutes de gril.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 1 h 10 🔍 Le secret de l’expert Rondelles fines, film d’huile et morbier au milieu concentrent gras et lactose ; la surface dore, le cœur reste moelleux. ✨ Le twist gourmand : On garde un peu de morbier pour le dessus, avec juste une fine couche de chapelure. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne pas mettre tout le fromage en surface dès le début : il brûlerait et tuerait l’effet coulant.

Variantes & accords : encore plus gourmand sans compliquer

Reblochon ou tomme remplacent le morbier, et ce tian accompagne une salade croquante ou des grillades.