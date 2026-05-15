Brunch : ne servez plus la brioche nature, cette version poêlée cache un cœur coulant salé qui bluffe tous les invités

Sur la table du brunch, cette brioche dorée à la poêle promet un contraste croustillant-fondant qui intrigue dès la première découpe. Quel secret caché lui donne ce cœur coulant sucré-salé dont vos invités se souviendront ?

Envie d’épater vos invités au brunch ? Cette brioche dorée à la poêle cache un secret savoureux qui surprendra tout le monde

Sur la table du brunch, elle attire tous les regards : une tranche bien épaisse, bordure dorée, parfum de beurre chaud qui flotte dès qu’on la pose sur la poêle. La mie reste moelleuse, la surface croustille juste ce qu’il faut, avec ce petit côté caramélisé qui rappelle le pain perdu des dimanches matin.

Mais au couteau, surprise : le centre s’ouvre sur un mélange chaud, filant et parfumé, loin de la brioche beurrée qu’on connaît. Cette brioche dorée à la poêle joue la carte du sucré-salé sans écœurer, et déclenche à coup sûr le silence avant la première bouchée. Envie de savoir comment glisser ce secret savoureux au cœur de votre prochaine tranche ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 8 tranches de brioche moelleuse (légèrement rassise, si possible sortie du frigo)

✅ 250 g de tomates cerises + 200 g de mozzarella en bloc bien égouttée

✅ 3 œufs, 120 ml de lait, sel, poivre, 30 g de beurre, 1 c. à s. d’huile d’olive

✅ Optionnel : 1 c. à c. de miel et piment en flocons pour le twist sucré-salé

La brioche dorée à la poêle qui cache un cœur filant

On part d’une brioche un peu rassise, plus solide qu’une tranche toute fraîche. Elle supporte mieux l’enrobage façon pain perdu et garde une mie moelleuse après passage à la poêle. À l’intérieur, un duo très simple fait tout : mozzarella en bloc, qui file sans s’effondrer, et tomates cerises rôties, confites, au goût presque sucré. Le basilic frais posé à la fin signe ce côté brunch ensoleillé.

La bonne méthode pour une brioche crousti-fondante façon pain perdu salé

Tout se joue sur trois points : un enrobage œufs-lait fluide, une mozzarella bien égouttée, et un feu moyen qui dore sans brûler. On trempe la brioche très vite, juste de quoi l’enrober, puis on la laisse égoutter quelques secondes. La poêle doit déjà chanter ; le beurre mousse légèrement, sans fumer.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Rôtir les tomates cerises 5 à 7 minutes dans l’huile, sel, éventuellement miel et piment. Technique : Battre œufs et lait avec sel, poivre ; tremper brioche brièvement, puis laisser égoutter. Cuisson : Faire fondre le beurre, poêler chaque tranche 2 à 3 minutes par face, jusqu’à dorure. Finition : Garnir quatre tranches de mozzarella et tomates, couvrir, laisser fondre, ajouter le basilic et servir.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Difficulté Facile 🔍 Le secret de l’expert Brioche froide et un peu rassise, trempée très vite, puis saisie à feu moyen dans un mélange beurre et huile. ✨ Le twist gourmand : Un voile de parmesan râpé avant la poêle. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Trempage long et mozzarella trop humide rendent la brioche molle.

Variantes de brunch et astuces de service pour cette brioche surprise

On la sert brûlante, coupée en deux pour montrer le cœur coulant, avec une salade croquante. Pour varier, on peut ajouter roquette, œuf au plat ou un filet de balsamique.