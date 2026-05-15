Rats dans le garage : posez ces 3 feuilles de cuisine ce soir avant qu'ils ne s'installent pour de bon

Dans ce garage ordinaire, les rats avaient pris leurs aises jusqu’au jour où trois feuilles de laurier-sauce ont tout changé. Comment ce geste discret fait-il fuir rongeurs et nuisibles de la maison ?

Dans certains garages, on entend gratter la nuit, on retrouve des cartons grignotés et des crottes dans les coins. Chez le voisin du bout de la rue, plus rien. Il jure qu’il n’a pas posé un seul piège ni acheté de poison hors de prix. Il a juste glissé trois simples feuilles dans les coins stratégiques de son garage… et les rats ont disparu comme par magie.

Ce geste a tout d’un remède de grand-mère, pourtant il s’appuie sur la biochimie d’une plante que beaucoup ont déjà dans un pot à côté de la cuisinière : le laurier-sauce. Son parfum que l’on adore dans le bœuf bourguignon est un véritable cauchemar olfactif pour les rats et les souris. Où placer ces fameuses trois feuilles pour ne plus en revoir un seul chez soi ?

Pourquoi les rats adorent nos garages, caves et placards

Les rats et les souris ne s’invitent pas par hasard. Ils cherchent trois choses : de la nourriture facile, un abri, et de la tranquillité. Un sac de croquettes entrouvert, des cartons stockés au sol, un vieux canapé dans la cave ou un tas de bois près du garage forment pour eux un buffet et un hôtel tout compris. Nos maisons, chaudes et pleines de recoins, sont idéales pour installer leur nid.

Leur présence laisse vite des indices : crottes noires le long des murs, emballages grignotés, câbles électriques entamés, petits bruits de course la nuit. Au-delà du dégoût, ces rongeurs peuvent transmettre des maladies comme la leptospirose et provoquer des dégâts coûteux. D’où l’intérêt d’une méthode simple qui gêne leur odorat au point de les pousser à chercher refuge ailleurs.

Laurier-sauce : la feuille de cuisine qui devient répulsif anti-rongeurs

Le laurier-sauce (Laurus nobilis), celui qu’on met dans le pot-au-feu, renferme des huiles essentielles riches en eucalyptol. Pour un humain, cela sent bon la cuisine ; pour un rat dont l’odorat est environ 300 fois plus puissant que le nôtre, c’est une agression. L’odeur masque les traces olfactives qu’il utilise comme un GPS et rend la zone impossible à « lire ». Il préfère alors contourner l’endroit plutôt que d’y entrer.

La méthode est très simple : glisser trois feuilles de laurier-sauce, fraîches ou sèches, dans chaque coin où les rongeurs passent, toujours au niveau du sol. Dans un garage ou une cave, cela signifie les quatre angles de la pièce, le bas de la porte, les bords des étagères. On froisse légèrement les feuilles pour libérer les huiles essentielles, puis on les remplace toutes les deux à trois semaines, dès que le parfum faiblit. Important : utiliser uniquement du laurier-sauce comestible, jamais du laurier-rose ou du laurier-cerise, qui sont toxiques.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 6,5/10 Sérénité Moins de bruits, moins de stress 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Les feuilles de laurier-sauce diffusent des composés aromatiques (riches en eucalyptol) qui agressent l’odorat surdéveloppé des rats et souris, brouillent leurs pistes olfactives et rendent la zone désagréable. 💡 Le petit plus : Froisser légèrement les feuilles et les associer à une deuxième plante très odorante (par ex. menthe poivrée en pot près des entrées) pour créer une double barrière olfactive sans produits chimiques. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Confondre le laurier-sauce avec un autre laurier (laurier-rose, laurier-cerise…) ou croire que quelques feuilles suffiront à régler une invasion avancée sans colmater les accès ni nettoyer les sources de nourriture.

Booster l’effet : combiner les feuilles de laurier avec menthe poivrée et bonne hygiène

Les rats finissent parfois par s’habituer à une odeur qui ne change pas. Pour garder l’avantage, l’idéal est d’associer les feuilles de laurier à une autre plante très parfumée, comme la menthe poivrée en pot près de la porte de garage ou des fenêtres. Son parfum mentholé les dérange encore plus. Et pour un résultat durable, colmater les fissures, ranger la nourriture en boîtes fermées et nettoyer régulièrement les zones de stockage reste indispensable.

Sources Mon Jardin Ma Maison

«Ces plantes éloignent rats et souris du jardin, mais les experts jugent cette aromatique méconnue indispensable»