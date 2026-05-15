Ces bols de quinoa prêts en 20 min changent la pause déjeuner… à condition d’éviter ce geste fatal

Midi au bureau rime encore avec sandwich triste et coup de barre ? Ce bowl de quinoa frais et citronné promet une pause qui change nettement la donne.

Fini les sandwichs tristes du midi : ces bols au quinoa tout frais transforment la pause déjeuner en vrai moment de plaisir

À midi, on ouvre la lunchbox et ça sent le pain rassis, la tranche de jambon fatiguée. Dans un bowl de quinoa tout frais, c’est citron, herbes, crudités croquantes, poulet doré.

Ce geste simple change tout : troquer le sandwich grisâtre contre un bowl de quinoa frais qui cale sans plomber l’après-midi. Grains légers, pois chiches toastés, crudités nettes et sauce nappante composent un bowl healthy pour le midi, prêt à filer au bureau.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 180 g de quinoa cru, 450 ml d’eau, 1/2 c. à café de sel

✅ 2 blancs de poulet (300 g) en lanières, marinés avec citron, ail, paprika

✅ 240 g de pois chiches cuits, 1/2 concombre, 2 carottes, herbes fraîches

✅ Sauce yaourt-citron (150 g de yaourt grec, huile d’olive, moutarde), feta, graines, avocat

La formule magique d’un bowl de quinoa qui change tout

Un bowl de quinoa réussi commence par une base bien cuite. Les grains restent souples, séparés, avec ce léger goût noisette qui accroche la sauce sans devenir pâteux.

Autour, on joue les contrastes : poulet chaud, crudités croquantes, pois chiches grillés. Base + protéine + croquant + sauce, c’est la formule qui réveille la pause déjeuner et fait oublier le sandwich monotone.

Recette de base : bowl de quinoa poulet citron & pois chiches (20 minutes chrono)

Ce bol de quinoa au poulet citronné, pois chiches et sauce yaourt-citron se prépare en 20 minutes actives. Les quantités ci-dessous donnent deux grands bols de midi, bien rassasiants.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Rincer 180 g de quinoa, le cuire 12 minutes à couvert dans 450 ml d’eau salée, laisser reposer puis égrainer pour garder les grains séparés. Technique : Mélanger le poulet en lanières avec huile d’olive, ail, paprika, zeste et jus de citron, sel, poivre ; détailler concombre, carottes et herbes. Cuisson : Saisir le poulet dans une poêle chaude avec filet d’huile, finir à feu moyen 6 à 8 minutes pour le garder juteux. Poêler les pois chiches avec huile, cumin, piment et sel jusqu’à coloration. Finition : Fouetter yaourt, jus de citron, moutarde, huile d’olive, détendre avec un peu d’eau pour une sauce nappante. Dresser quinoa, poulet, crudités et pois chiches, ajouter sauce et toppings au dernier moment.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 20 min 🔍 Le secret de l’expert Rincer le quinoa et respecter l’eau de cuisson donnent une base légère. Saisie vive puis feu moyen pour le poulet, pois chiches bien séchés : textures nettes garanties jusqu’au déjeuner. ✨ Le twist gourmand : Un peu de feta émiettée et des graines de sésame grillé ajoutent une touche méditerranéenne et un croquant toasté très addictif. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne pas mélanger quinoa, sauce et crudités à l’avance ; à midi, tout devient détrempé, fade, et le bowl de quinoa perd son relief.

Un bowl nickel même au bureau

Pour emporter, mettre le quinoa au fond, puis poulet et pois chiches, crudités au-dessus, sauce en petit pot ; le tout conserve croquant et moelleux jusqu’au déjeuner.