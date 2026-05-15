Caramel beurre salé maison : cette recette aussi bonne qu’en Bretagne va vous faire bannir les pots du commerce

Depuis qu'une amie m'a confié sa recette de caramel beurre salé à tartiner, ma cuisine a des airs de crêperie bretonne. Quels gestes font toute la différence pour réussir ce plaisir maison inratable ?

Aussi bon qu’en Bretagne : depuis qu’une amie a montré sa recette de caramel beurre salé à tartiner, on n’en achète plus jamais

En mai, l’air sent déjà le goûter qui traîne sur la table. Dans la casserole, le sucre qui chauffe relâche une odeur de noisette, le beurre demi-sel mousse doucement, et la cuisine prend des airs de crêperie bretonne.

Un jour, une amie a partagé sa façon de faire un caramel beurre salé à tartiner, façon salidou. Avec quatre ingrédients, on obtient une crème lisse, brillante, au vrai goût de beurre salé, qui fait oublier le rayon sauces du supermarché. Depuis, un réflexe revient à chaque envie de crêpes ou de brioche : sortir la casserole. Prêt à adopter, à la maison, ce caramel aussi bon qu’en Bretagne ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 120 g de sucre en poudre

✅ 40 g de beurre demi-sel

✅ 150 g de crème liquide entière

✅ Fleur de sel et vanille, facultatif

Pourquoi ce caramel beurre salé maison fait oublier le pot du commerce

Dans un pot industriel, la liste d’ingrédients s’allonge, la texture se fige et le goût tire vers le sucre plus que vers le beurre. Ici, on marie seulement sucre, beurre demi-sel et crème entière. On obtient une crème souple, brillante, avec ce parfum de noisette et cette pointe de sel typique des crêperies bretonnes.

La méthode inratable pour un caramel blond à tartiner, sans grains ni amertume

Pour réussir cette recette, tout se joue au début. On choisit une casserole à fond épais, on étale le sucre en couche uniforme et on le laisse fondre sans y toucher, avant de mélanger dès les premières zones liquides. La couleur cible : un caramel blond, ambré mais jamais brun.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Sortir la crème du réfrigérateur, couper le beurre en dés, préparer casserole et pot propre. Technique : Verser le sucre en couche uniforme, chauffer à feu moyen sans remuer jusqu’aux premières zones fondues. Cuisson : Quand le caramel est blond ambré, incorporer le beurre, puis la crème en filet en remuant sans arrêt. Finition : Cuire encore 6 à 8 minutes à feu doux, verser en pot, fermer et laisser refroidir à température ambiante.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Difficulté Intermédiaire 🔍 Le secret de l’expert Sucre, beurre et crème forment une émulsion : la matière grasse enrobe le caramel et l’empêche de recristalliser, d’où cette texture lisse et nappante même froide. ✨ Le twist gourmand : Remplacer 20 g de sucre par 20 g de miel neutre apporte plus de rondeur et sécurise la texture. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Remuer le sucre dès le départ ou monter trop le feu : le caramel masse, brûle et devient amer. On reste sur feu moyen, sans quitter la casserole.

Conservation futée et idées pour varier les usages

On garde le caramel au réfrigérateur, dans un pot fermé, environ une semaine. Pour une texture souple, on laisse le pot revenir quelques minutes à température ambiante ou on tiédit seulement la quantité nécessaire, parfaite sur des crêpes, une gaufre ou une boule de glace.