Piscine : en 2026, la terrasse carrelée disparaît, ce coin 5 étoiles inspiré des hôtels transforme votre jardin

Parking carrelé, dalles brûlantes, joints noircis : la terrasse autour de la piscine vit ses dernières saisons. En 2026, un salon encastré à fleur d’eau venu des hôtels 5 étoiles change la donne, à condition de respecter quelques règles clés.

Autour des piscines françaises, le décor type «parking carrelé» des années 2000 a vécu. Dalles beiges à perte de vue, margelle massive, chaises longues qui cuisent en plein soleil… la fameuse terrasse autour de la piscine ne fait plus rêver, surtout quand il faut la récurer chaque printemps.

Avec près de 3,7 millions de piscines privées, la Fédération des professionnels de la piscine et du spa a constaté un glissement vers des bassins plus compacts et mieux intégrés au jardin. En 2026, un aménagement venu des hôtels 5 étoiles s’impose partout : le salon encastré à fleur d’eau change totalement la façon de vivre le bord du bassin.

Pourquoi la terrasse carrelée a perdu la partie

Le carrelage classique a longtemps régné autour des piscines… avant de montrer ses limites. Au sortir de l’hiver, les joints ont noirci, la mousse s’est incrustée, et le nettoyeur haute pression devient un rendez-vous redouté. Pour venir à bout des taches, beaucoup ont empilé les produits agressifs, à l’opposé d’un jardin plus naturel.

En plein été, la dalle minérale se transforme en plaque brûlante. Nous avons tous déjà dansé de serviette en serviette pour éviter les brûlures sous les pieds. La margelle épaisse encadre l’eau comme un cadre photo, rétrécissant encore les petits jardins et les mini piscines, là où une plage à fleur d’eau pourrait au contraire allonger visuellement l’espace.

Le salon encastré à fleur d’eau, la nouvelle pièce 5 étoiles

Le principe du salon encastré à fleur d’eau est simple et ultra désirable : une partie de la terrasse est délicatement rabaissée et transformée en cocon de banquettes, coussins et table basse, aligné visuellement sur le niveau de l’eau. On discute à hauteur de regard avec les baigneurs, on sert l’apéritif sans quitter la zone de baignade, comme dans un resort.

Pour composer ce coin de paradis, les paysagistes ont misé sur des matériaux doux au pied nu : résine drainante à granulats minéraux, bois composite de nouvelle génération ou grès cérame antidérapant R11. Disponibles en grande distribution, ils rendent ce luxe accessible, tout en réduisant les surfaces surchauffées et en offrant une terrasse affleurante idéale pour les petits jardins urbains.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Entretien allégé +++ 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En abaissant le coin salon et en le reliant visuellement à la piscine, on réduit les surfaces minérales qui surchauffent, on améliore le drainage grâce à une légère pente et à des zones en résine drainante, et l’on crée une vraie pièce à vivre d’été où l’on circule naturellement entre jardin, banquettes et eau. 💡 Le petit plus : prévoir une marche immergée bien large face au salon pour s’asseoir dans l’eau et poser les verres, comme sur une banquette de spa. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : installer un salon encastré sans pente ni évacuation dédiée ; au premier orage, l’eau ruissellerait vers les coussins et les structures en bois.

Comment l’adopter chez soi, même avec une mini piscine

Bonne nouvelle, il n’est pas nécessaire de tout casser. On conserve une bande de circulation classique autour du bassin, puis on décaisse un angle ou un côté pour créer le salon. Quelques marches suffisent à descendre dans ce creux, traité comme une crique, avec caniveau discret ou zone en résine drainante pour évacuer les pluies.

Ce concept fonctionne particulièrement bien avec une mini piscine de 10 m² ou un bassin XS : le volume d’eau reste compact, mais le jardin gagne une vraie pièce de vie. Pour réussir l’ensemble, on peut miser sur une courte liste d’incontournables :

banquettes maçonnées habillées de textiles hydrofuges ;

voiles d’ombrage ou pergola bioclimatique pour filtrer le soleil ;

lavandes, agaves et graminées peu salissantes autour des marges ;

un brasero central et, en bonus, une douche extérieure posée sur des galets.