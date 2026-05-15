Frelons asiatiques : ce déchet de votre cafetière en fait un piège redoutable… si vous évitez cette erreur

Au printemps, le frelon asiatique s’invite dans les jardins français et menace abeilles et apéros. Ce piège maison au marc de café tient-il vraiment ses promesses ?

Le premier café du matin vient de couler, la terrasse s’éveille… et déjà un bourdonnement sourd tourne autour du jardin. Le frelon asiatique rôde, prêt à gâcher les repas au soleil et à harceler les abeilles. Avant de courir acheter des sprays agressifs, un regard dans la cafetière suffit : et si votre marc devenait votre meilleur allié ?

Cette astuce circule partout : un piège frelon asiatique marc de café dans une simple bouteille en plastique, pour quelques centimes. L’idée a tout pour plaire, mais a-t-elle vraiment protégé le jardin sans massacrer les insectes utiles ? Les dernières études ont bousculé bien des certitudes…

Pourquoi le marc de café attire autant les frelons asiatiques

Au printemps, les reines de Vespa velutina sortent de leur abri affamées et cherchent des liquides sucrés et fermentés. Le marc de café humide, mélangé à de la bière et un peu de sirop ou de vin blanc, commence à fermenter et dégage une odeur puissante qui les attire de loin, tout en intéressant peu les abeilles. Ce marc n’est pas un poison, seulement un appât olfactif très efficace.

On a souvent répandu ce « golden brown » directement au pied des tomates ou des rosiers. Mauvaise idée : une croûte s’est formée, a freiné l’infiltration de l’eau et a fatigué le sol. Utilisé en petite quantité dans un piège, en revanche, ce même marc a détourné l’ennemi vers une zone de capture ciblée.

Fabriquer un piège au marc de café… sans transformer le jardin

La version la plus simple utilise une grande bouteille d’eau : on coupe le tiers supérieur, on retourne le goulot comme un entonnoir, puis on verse au fond un mélange d’environ 100 g de marc de café humide, 25 cl de bière et deux cuillères de sirop ou de vin blanc. Suspendue à 1,50 m de hauteur, loin de la table du déjeuner, la bouteille a attiré des frelons qui se sont épuisés à l’intérieur.

Bouteille plastique transparente propre

Marc de café encore humide

Bière brune ou blonde + un peu de sirop ou vin blanc

Fil de fer ou ficelle pour la suspension

Le piège classique, rempli de liquide, a pourtant posé un sérieux problème. L’étude suisse analysée par ALLO FRELONS a montré que, pour chaque frelon asiatique capturé, environ 1 298 insectes non ciblés ont été tués, avec au mieux 3,6 frelons par piège et par saison. Des apiculteurs et l’ITSAP ont donc déconseillé ces bouteilles « maison » non sélectives : l’appât peut être naturel, le carnage sur les pollinisateurs n’en a pas moins été bien réel.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 5/10 Coût estimé 0 € 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Le marc de café encore humide, mélangé à une boisson sucrée et légèrement alcoolisée, fermente et diffuse des effluves puissants. Ces odeurs rappellent aux frelons asiatiques les fruits très mûrs qu’ils recherchent au printemps, ce qui les attire dans la bouteille tout en intéressant beaucoup moins les abeilles. 💡 Le petit plus : percer quelques petits trous de 5 à 6 mm au-dessus du niveau du liquide et déposer des cailloux au fond permet aux petites mouches et abeilles sauvages de ressortir au lieu de se noyer. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : remplir la bouteille de mélange café-bière sans trous de sortie ni zone sèche : ce piège devient un véritable aspirateur à insectes utiles pour quelques frelons capturés seulement.

Rendre le piège plus sélectif… et savoir quand passer la main

Pour limiter la casse, le goulot a été remplacé par un couvercle percé de 2 ou 3 trous de 8 à 9 mm, assez grands pour le frelon mais moins pour de nombreux auxiliaires. Des orifices de 5 à 6 mm, placés au-dessus du liquide, ont offert une sortie aux petits insectes, tandis qu’une éponge ou des cailloux servaient d’îlot. Le piège a été suspendu surtout de mi-mars à fin mai, puis à l’automne, et évité près des ruches.

Malgré tout, les grandes campagnes suisses de piégeage ont laissé les nids continuer à se multiplier, preuve que ces bouteilles n’ont pas stoppé l’invasion. La vraie rupture est venue de la destruction des nids par des professionnels formés, parfois avec des poudres ou laques insecticides spécialisées comme celles de Lodi, appliquées directement sur le nid et jamais improvisées au jardin. Le marc de café reste alors un petit coup de pouce local, pas la solution unique.