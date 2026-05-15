Tomates : cette erreur avec ces tiges au printemps vous fait perdre des plants gratuits sans que vous le sachiez

Au printemps, de plus en plus de jardiniers français hésitent avant de pincer les gourmands de tomates au potager. Que cachent vraiment ces tiges qu’on croyait inutiles ?

Au printemps, au potager, la scène est toujours la même : on s’agenouille devant ses tomates, on inspecte chaque tige et, d’un geste rapide, on pince tout ce qui ressemble à un petit rameau. Ces fameux gourmands finissent aussitôt au compost, le pied semble bien « rangé ».

Pourtant, chez les jardiniers malins, ces rejetons ne sont plus des déchets mais une réserve précieuse. L’un d’eux sert de parasol naturel aux premières grappes, les autres se transforment en plants de tomates gratuits, capables d’offrir l’équivalent de plusieurs dizaines d’euros de plants achetés. En changeant simplement de réflexe devant un gourmand, la saison entière bascule.

Gourmands de tomates : de quoi parle-t-on vraiment ?

Sur un plant de tomate (Solanum lycopersicum), un gourmand est une tige secondaire qui apparaît à l’angle entre la tige principale et une feuille. Très vigoureux, il capte la sève au détriment du reste du pied. Sur les variétés à croissance indéterminée, on les pince pour concentrer l’énergie ; sur les tomates buissonnantes ou cerises, on taille moins.

Tailler n’est pas une lubie : en supprimant une partie des rameaux, on limite la jungle de feuillage, on aère le pied et on obtient des fruits plus gros et plus faciles à tuteurer. Mais un effeuillage excessif, surtout par temps chaud et sec, expose les tomates au soleil direct et fragilise la plante face au stress hydrique.

Le gourmand-parasol à garder et ceux à bouturer

Nous avons tous déjà arraché sans réfléchir le gourmand le plus précieux du pied. Pour le repérer, il suffit de suivre la tige principale jusqu’à la première grappe de petites fleurs jaunes : juste en dessous, dans l’angle d’une feuille, pousse un rejet très vigoureux. En le laissant grandir, il forme un véritable parasol de feuilles au-dessus des premières tomates, idéal lors des canicules.

Les autres gourmands de tomates deviennent alors une réserve de futurs plants. On prélève ceux qui mesurent environ 10 à 15 centimètres, bien verts, sans taches ni fleurs. On les coupe par temps sec, entre le pouce et l’index ou au sécateur, puis on enlève les feuilles du bas : chaque tige est prête à être bouturée plutôt que jetée.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économie réalisée ≈ 30 € / saison 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? La tomate émet très vite des racines sur sa tige enterrée : chaque gourmand bouturé devient un clone productif du pied mère. 💡 Le petit plus : Garder quelques boutures en pot, à l’ombre légère, offre des plants de secours prêts à remplacer un pied cassé ou malade. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Pincer le gourmand sous le premier bouquet floral ou bouturer des tiges déjà en fleurs, qui s’enracinent mal.

Planter vos boutures de gourmands et les faire durer tout l’été

Une fois les racines apparues (après quelques jours dans un verre d’eau claire ou directement en godet de terreau humide), on installe chaque bouture dans une terre légère enrichie de compost, en enterrant la tige jusqu’aux premières feuilles pour forcer la formation de nombreuses racines. Un arrosage copieux, puis un bon paillage et des arrosages plus espacés qu’abondants permettent à ces jeunes pieds de rattraper rapidement les plants mères et de prolonger les récoltes jusqu’aux premières gelées.