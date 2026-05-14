Orage annoncé : ce geste de 2 minutes sur vos fraisiers évite les fraises gorgées d’eau et sans parfum au frigo

Au printemps, un simple orage suffit à ruiner une barquette entière de fraises du jardin. Voici comment protéger ses fraises avant l’orage sans matériel compliqué.

Fin d’après-midi de mai, l’alerte orage clignote sur le téléphone alors que les fraisiers croulent sous les fruits rouges. Le lendemain, on retrouve souvent des fraises éclatées, gorgées d’eau, couvertes d’un duvet gris et sans parfum au réfrigérateur.

Ces scènes se sont multipliées avec des printemps plus instables. Pourtant, protéger ses fraises avant l’orage ne demande ni bâche compliquée ni gros budget : un simple réflexe de cueillette, associé à un peu de paillage et à un arrosage au pied, change vraiment le destin de la récolte.

Pourquoi l’orage fait éclater les fraises et ternit leur goût

Inutile d’accuser la malchance : une fraise contient plus de 90 % d’eau. Quand l’orage transforme le sol en éponge, les racines absorbent brutalement cette eau et la poussent vers les fruits ; la peau se tend, les tissus cèdent et l’on retrouve des fraises fendues, molles, au goût dilué. L’humidité prolongée favorise ensuite la pourriture grise : le champignon Botrytis cinerea profite des éclaboussures de boue sur les fruits posés au sol. Selon la Société Nationale d’Horticulture de France, citée par Pleine Vie, « un bon paillage des fraisiers peut alors sauver jusqu’à 50 % de la récolte ».

Le geste de cueillette de sauvegarde juste avant l’orage

Au moment où la météo annonce un orage suivi de deux ou trois jours de pluie, les jardiniers sortent avec un panier. En fin de matinée, quand la rosée a séché, ils ont cueilli toutes les fraises bien rouges, même avec vingt‑quatre heures d’avance. Les fruits sont coupés avec l’ongle ou de petits ciseaux, en gardant 1 cm de pédoncule pour ne pas les écraser. Les fraises molles, tachées ou grignotées sont supprimées sur place, celles juste fendillées partent pour le coulis du jour. Comme le rappelle Pleine Vie, ce réflexe peut préserver jusqu’à 80 % de la récolte.

Choisir uniquement les fruits totalement rouges, aux petits grains réguliers.

Poser la récolte en une seule couche, sur torchon ou papier absorbant, sans les laver.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8/10 Récolte préservée jusqu’à 80 % 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En cueillant juste avant l’orage les fraises bien rouges et en retirant celles abîmées, on évite les fruits qui éclatent ou pourrissent et l’on garde les autres au sec. 💡 Le petit plus : Étaler aussitôt la récolte en une couche au frais préserve fermeté et parfum. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Attendre la fin de l’orage et laisser des fruits tachés sur les plants favorise fraises gorgées d’eau et pourriture grise.

Paillage, abris et arrosage : prolonger la protection après l’orage

Une fois ce tri fait, les fraisiers chargés de fruits verts doivent rester au sec. Juste avant l’averse, on glisse 4 à 5 cm de paillage sec (paille, lin, cosses de sarrasin) sous les feuilles, sans couvrir le collet, puis on pose les grappes dessus. En cas de pluie qui dure, une cloche ventilée ou un petit tunnel ouvert, vite aérés ensuite, complètent la protection, pendant que l’on arrose plus tard au pied seulement, lorsque la terre s’effrite sous le doigt plutôt que de coller.