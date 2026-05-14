Apéro : ne passez pas à côté de ce pain apéritif torsadé qui fait supplier vos invités pour la recette

Samedi soir, ce pain torsadé ail-basilic a volé la vedette à tout l’apéro, certains jurant qu’il sortait d’une boulangerie. Quel petit geste fait toute la différence pour obtenir cette croûte dorée et un cœur ultra moelleux à partager du bout des doigts ?

À peine sorti du four, ce pain torsadé ail-basilic embaume la cuisine : beurre chaud, ail doré, basilic qui rappelle la terrasse en fin de journée. On pose la torsade au centre de la table, la croûte craque sous les doigts, l’intérieur se déchire en filaments tout doux. Les conversations ralentissent, les mains reviennent chercher “juste un petit morceau”.

Ce soir-là, à l’apéro, on a vu les invités laisser les chips de côté pour ce pain torsadé ail basilic. Certains pensaient qu’il venait d’une boulangerie, d’autres réclamaient déjà “le secret”. On garde la pâte simple, la garniture très parfumée, et on joue surtout sur le façonnage ; la recette qui a fait parler tout le monde se prépare plus facilement qu’on ne croit.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 300 g de farine de blé T55 et 7 g de levure boulangère sèche (ou 20 g de levure fraîche)

✅ 80 g de beurre demi-sel très mou et 3 gousses d’ail finement hachées

✅ 25 g de basilic frais, 1 cuillère à soupe d’huile d’olive et un peu de poivre noir

✅ 1 pâte à pizza rectangulaire du commerce ou pâte maison levée, plus 1 jaune d’œuf et 1 cuillère à soupe de lait pour la dorure

Pourquoi ce pain torsadé ail-basilic fait se lever tout le monde de sa chaise

Visuellement, cette torsade ressemble à une brioche salée : spirales bien dessinées, pointes vertes de basilic frais, surface brillamment dorée. D’ailleurs, c’est surtout le parfum qui met tout le monde debout. On part d’une base de pâte souple, maison ou à partir d’une pâte à pizza du commerce, et on la gorge d’un beurre ail-basilic très finement étalé. Chaque tranche se détache facilement, se mange du bout des doigts et garde un cœur moelleux, jamais sec.

Étape 3 : façonner la torsade comme chez le boulanger (sans se rater)

Une fois la pâte levée – ou simplement déroulée en version express –, on l’abaisse en rectangle régulier. On étale le beurre ail-basilic en couche très fine, en gardant 1 cm nu sur les bords pour limiter les fuites. On replie en portefeuille, on refroidit 10 minutes, puis on coupe dans la longueur et on torsade délicatement les deux brins avant la dernière pousse et la dorure.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mélanger levure, eau tiède et sucre, ajouter farine, sel, huile, pétrir, laisser pousser 1 heure. Technique : Abaisser la pâte en rectangle, étaler le beurre ail-basilic finement, replier en portefeuille, refroidir 10 minutes. Cuisson : Couper dans la longueur, torsader les deux brins, déposer sur plaque, laisser pousser 20 minutes. Finition : Dorer au jaune et lait, cuire 18 à 22 minutes à 190 °C, puis laisser tiédir sur grille.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9,5/10 Temps total ≈ 1 h 45 🔍 Le secret de l’expert Le moelleux vient d’une pâte peu travaillée et d’un beurre ail-basilic très fin, raffermi au frais avant la cuisson. ✨ Le twist gourmand : Entre les plis, on peut ajouter un peu de mozzarella et de parmesan, puis zester du citron. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : À proscrire : tartiner trop de beurre jusqu’aux bords et serrer la torsade, ce qui fait fuir le gras et alourdit la mie.

Conservation, réchauffage et organisation pour l’apéro

Refroidie, la torsade se garde dans un torchon puis une boîte, jusqu’au lendemain au frais. Pour retrouver la croûte croustillante, on la repasse simplement quelques minutes à 170 °C au four, juste avant l’apéro.