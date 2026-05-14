Cette entrée froide sans cuisson donne un effet restaurant à la maison : ne passez pas à côté cet été

Servie glacée sur un socle croustillant, cette entrée à la tomate sans cuisson bluffe tous mes invités depuis les canicules de cet été. Comment tient-elle aussi bien, sans four ni texture caoutchouteuse ?

Entrée à la tomate sans cuisson : je la fais depuis cet été et je n’en reviens pas

Quand l’assiette arrive, on ne s’attend pas à une simple tomate. Un disque rosé, presque nuageux, posé sur un socle croustillant, une petite vague de fumé qui chatouille le nez. Servie glacée, cette entrée semble sortie d’un bistrot chic, alors qu’aucune plaque n’a été allumée.

Depuis cet été, on refait cette entrée à la tomate sans cuisson à chaque dîner chaud ; toujours le même silence, puis le même « waouh ». Tout repose sur une base crue très parfumée, une texture façon bavarois et un croustillant minute. Reste à comprendre comment tout tient si bien, sans lourdeur.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Crème de tomate gélifiée montée : 200 g de tomates, 1 feuille de gélatine, aromates

✅ Chantilly salée : 12 cl de crème entière bien froide, sel, poivre

✅ Base croustillante : 90 g de farine, 30 g de parmesan, 80 g de beurre, tomates séchées

✅ Version sans four + finition : crackers salés, un peu de beurre, truite fumée, herbes, huile d’olive

Pourquoi cette entrée à la tomate sans cuisson fait un effet “restaurant”

Dans l’assiette, on lit tout de suite le double jeu. En bas, un biscuit sablé salé tomate-parmesan ou une fine couche de crackers tassés. Au-dessus, une crème de tomate légère qui se tient comme un bavarois, surmontée de truite fumée et d’herbes fraîches. Les cercles à pâtisserie de 9 cm donnent les bords nets, le contraste moelleux–croquant fait le reste.

Le vrai secret : une crème de tomate gélifiée montée, légère mais qui se tient

Le cœur de la recette, c’est une crème de tomate gélifiée montée. La tomate mixée avec ail, oignon rouge, ciboulette et Tabasco se filtre légèrement pour enlever l’eau en trop ; le goût se concentre. On chauffe un tiers, on y fond la feuille de gélatine, puis on l’ajoute à la purée froide. La chantilly montée souplement à part est incorporée à la maryse ; 4 h de froid suffisent à figer sans durcir.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mixer tomates, ail, oignon, ciboulette, assaisonner, filtrer légèrement et séparer en deux tiers / un tiers Technique : Ramollir la gélatine, la fondre dans le tiers chaud, bien mélanger et laisser tiédir Cuisson : Monter la crème en chantilly, l’incorporer à la purée froide, ajouter le tiers gélifié, mouler, 4 h au froid Finition : Poser sur biscuit refroidi ou base de crackers, ajouter truite fumée, herbes, huile d’olive

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 30 min + 4 h de froid 🔍 Le secret de l’expert Une seule feuille de gélatine donne juste assez de structure ; la chantilly apporte l’air. Ensemble, elles créent une mousse tenue mais ultra fondante, au goût de tomate intensifié. ✨ Le twist gourmand : Version 100 % sans cuisson : base de crackers salés et beurre, bavarois, basilic, copeaux de parmesan et pointe de piment d’Espelette. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Augmenter la gélatine « pour être sûr » : on obtient une masse élastique, qui casse la fraîcheur et la délicatesse du bavarois.

Variantes express pour changer la fin de l’histoire

On peut remplacer la truite fumée par une burrata, relevée d’un peu de piment d’Espelette. En verrine, le bavarois alterne avec des miettes de biscuit et des dés de tomate fraîche ; effet bistrot chic, sans démoulage.

Sources Pleine Vie

«Voici pourquoi la tomate cerise française pourrait surpasser ses rivales marocaines»