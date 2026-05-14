Ce dessert aux fruits au nom ridicule, prêt en 15 minutes, a coupé net les rires de mes invités

Un grand plat tiède arrive au centre de la table et le nom du dessert fait sourire les invités. Ce clafouflan aux fruits cache une texture inattendue qui les laisse sans voix.

Mes invités ont ri quand j’ai annoncé le nom de ce dessert aux fruits : à la deuxième bouchée, plus personne ne parlait

Sur la table, un grand plat encore tiède, odeur de vanille et de fruits rôtis. On annonce un clafouflan aux fruits, les sourcils se lèvent, quelques rires fusent ; ce nom ressemble plus à une plaisanterie qu’à un vrai dessert.

A la première cuillerée, la surface dorée cède, l’intérieur tremble doucement, entre flan fondant et clafoutis moelleux. Les fruits restent juteux, rien n’est sec, et le silence s’installe autour de la table. Ce contraste se prépare en quelques gestes bien choisis.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 4 œufs, 80 g de sucre, 1 sachet de sucre vanillé

✅ 70 g de farine, 20 g de Maïzena, 1 pincée de sel

✅ 30 cl de lait entier, 10 cl de crème liquide entière

✅ 300 g de cerises, 300 g d’abricots, beurre, cassonade, amandes effilées

Clafouflan : le dessert aux fruits au nom bizarre mais à la texture irrésistible

Le clafouflan aux fruits, c’est la rencontre directe entre flan pâtissier et clafoutis généreux. On garde la douceur tremblotante du premier, la richesse fruitée du second, sans croûte épaisse. Servi dans un seul grand plat, il se coupe en larges parts qu’on fait circuler. Tout commence par des fruits mûrs mais fermes.

Recette du clafouflan aux fruits (version de base pour 6 à 8 personnes)

Pour 6 à 8 personnes, on bat 4 œufs avec 80 g de sucre, vanille et pincée de sel. On ajoute 70 g de farine et 20 g de Maïzena tamisées, puis 30 cl de lait entier et 10 cl de crème en filet. L’appareil doit rester fluide, comme une pâte à crêpes épaisse.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Beurrer et sucrer un grand plat, laver, sécher puis dénoyauter cerises et abricots avant de les couper en quartiers. Technique : Disposer les fruits bien serrés dans le plat, puis verser l’appareil reposé par-dessus sans les déplacer. Cuisson : Enfourner 30 à 35 minutes à 170 °C ; le dessus doit être doré et le centre encore légèrement tremblotant. Finition : Saupoudrer de cassonade et d’amandes, remettre 3 minutes au four puis laisser tiédir avant de servir en grosses parts.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps actif 15 min 🔍 Le secret de l’expert Le mélange œufs, farine et Maïzena retient l’eau du lait et des fruits ; avec une cuisson douce, le centre reste pris mais souple. ✨ Le twist gourmand : Un voile de cassonade et d’amandes effilées en fin de cuisson donne une croûte finement caramélisée. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne prolongez pas la cuisson jusqu’à un centre figé ; en refroidissant, le clafouflan deviendrait sec et caoutchouteux.

Variantes de saison : du clafouflan aux cerises au clafouflan pommes caramélisées

Selon la saison, on remplace cerises et abricots par pêches, nectarines, poires ou pommes légèrement revenues au beurre. On garde environ 600 g de fruits au total. Le clafouflan se prépare quelques heures à l’avance ; il se garde une journée au frais et se réchauffe 10 minutes à 150 °C.