Artichauts violets à la barigoule : ce geste de Cyril Lignac qui les rend ultra fondants (évite la texture fibreuse)

Vos artichauts violets à la barigoule finissent souvent gris, fibreux ou noyés de jus ? La méthode de Cyril Lignac change la texture sans compliquer la recette.

Artichauts violets à la barigoule : la technique de Cyril Lignac pour les rendre fondants et savoureux

En cocotte, ils brillent d’un jus clair qui sent le vin blanc et le thym. Les petits artichauts violets sont tendres, le cœur juste ferme, aucune fibre qui accroche. On a l’impression d’être attablé dans une maison du Sud.

Cette texture, Cyril Lignac l’obtient avec une barigoule très précise. Pas de gestes compliqués ; seulement quelques réflexes qui changent tout pour éviter les artichauts gris, fibreux ou détrempés. Si on suit sa méthode, on obtient à la maison le même fondant qu’en restaurant.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 12 petits artichauts violets tournés

✅ 2 carottes, 1 oignon, 2 gousses d’ail

✅ 10 cl de bouillon + 8 cl de vin blanc sec

✅ 1 citron, 5 cl d’huile d’olive, thym, laurier, persil, sel, poivre

Artichauts violets à la barigoule : choisir et préparer les bons produits

Les artichauts violets, ou artichauts poivrade, cuisent vite mais pardonnent peu : feu trop vif, chair dure ; attente à l’air libre, ils noircissent. D’où l’importance du couple gagnant de Cyril Lignac : tournage des artichauts minutieux, puis passage immédiat dans une eau citronnée bien froide, qui bloque l’oxydation et garde chair et couleur nettes.

Artichauts violets à la barigoule : la technique de Cyril Lignac pas à pas

Dans la cocotte, on fait suer doucement oignon, carottes et ail dans l’huile d’olive, sans coloration. On ajoute les artichauts égouttés, on les enrobe deux à trois minutes, puis on déglace au vin blanc sec. Viennent ensuite bouillon, thym, laurier et, si on veut, lard paysan ; le secret du chef reste ce niveau de liquide à mi-hauteur et cette cuisson à feu doux, environ 25 minutes à couvert, pour une chair fondante mais qui se tient.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préparer un grand saladier d’eau froide citronnée, puis tourner les artichauts et les plonger dedans au fur et à mesure. Technique : Faire suer à feu doux l’oignon, les carottes et l’ail dans l’huile d’olive, sans les laisser colorer. Cuisson : Ajouter les artichauts égouttés, déglacer au vin blanc, verser le bouillon, thym et laurier, puis couvrir avec le liquide à mi-hauteur. Finition : Après environ 25 minutes à feu doux, vérifier le fondant, saler, poivrer, ajouter persil, citron ou filet d’huile d’olive avant de servir.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Difficulté Intermédiaire 🔍 Le secret de l’expert Le bain d’eau citronnée bloque le noircissement, pendant que le braisage à feu doux à mi-hauteur détend les fibres sans les gorger d’eau. ✨ Le twist gourmand : On ajoute quelques lamelles de lard de Colonnata au fond de la cocotte dès le départ. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Remplir la cocotte d’eau et cuire à gros bouillons ; l’artichaut finit spongieux et sans goût.

Artichauts violets à la barigoule : dressage, variantes et accords futés

On sert la barigoule chaude, arrosée de son jus brillant, avec un peu de persil. Pour la touche méditerranéenne, on ajoute copeaux de parmesan, pignons toastés ou feuilles de roquette.