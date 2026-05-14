French 75 : j'ai ajouté ce fruit de mai dans le champagne, maintenant mes amis refusent la version classique

Un soir de mai, un simple ajout de fraise a transformé mon French 75 au champagne en rituel d'apéro. Que se passe-t-il exactement dans ce verre rose pâle ?

L’odeur de citron frais, le gin bien net, les bulles de champagne dans une coupe glacée : le French 75 a ce chic un peu cérémonial. On sait que la première gorgée sera droite, vive, presque stricte.

Un soir de mai, au lieu de ressortir la version stricte, on a glissé un fruit de saison dans le shaker : la fraise. Un geste minuscule, mais le cocktail s’est adouci, sans virer au bonbon. Depuis, les amis réclament « le French 75 à la fraise » et boudent l’original.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 3 cl de gin London Dry + glaçons

✅ 1,5 cl de jus de citron jaune frais

✅ 1,5 cl de sirop de fraise

✅ 6 à 9 cl de champagne brut ou crémant + 1 fraise

Pourquoi ce French 75 à la fraise fait oublier la version classique

Ce twist respecte la colonne vertébrale du French 75 : un spiritueux sec, une acidité nette, des bulles vives. La fraise apporte juste ce qu’il faut de rondeur pour enrober le citron. Avec le ratio 2–1–1, le gin reste présent, mais l’ensemble devient plus soyeux, plus facile à partager.

Pas à pas : réussir le French 75 à la fraise comme dans un bar d’hôtel

Pour retrouver ce résultat à la maison, on travaille comme en bar d’hôtel, mais sans matériel compliqué. Une coupe bien froide, un shaker généreusement rempli de glace et un service délicat du champagne suffisent à donner un rendu ultra net.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Refroidir la coupe 5 à 10 minutes ; laver, équeuter et fendre la fraise. Technique : Remplir le shaker de glaçons, verser gin, jus de citron et sirop de fraise. Cuisson : Shaker vivement environ 10 secondes jusqu’à refroidissement, puis filtrer finement dans la coupe glacée. Finition : Compléter avec 6 à 9 cl de champagne brut très frais, ajouter la fraise, servir.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps ≈ 5 min pour 2 verres 🔍 Le secret de l’expert Le cocktail tient sur un trio citron–sirop de fraise–gin, allongé de champagne brut très froid ; l’acidité, le sucre et l’alcool restent parfaitement équilibrés. ✨ Le twist gourmand : Un sirop maison avec des fraises de mai bien mûres change le nez du cocktail ; option subtile, une micro-feuille de basilic ou un tour de poivre noir sur la fraise. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Shaker le champagne avec le reste est le faux pas absolu : les bulles s’échappent, le cocktail devient plat, lourd, à mille lieues de l’esprit French 75.

Variantes et accords pour ce French 75 à la fraise

Selon les goûts, on peut réduire le sirop à 1 cl pour une version plus sèche, ou monter à 2 cl pour un résultat plus doux, en gardant un champagne brut. Pour un apéro de mai, on prépare à l’avance le mélange gin–citron–fraise au frais, on ajoute le champagne au dernier moment dans des mini-coupes glacées, avec quelques bouchées salées. À servir toujours avec modération.