Avant de ressortir vos géraniums, appliquez cette règle de température des anciens, sinon gare au gel

Une nuit de gel a ruiné des géraniums patiemment hivernés sur tant de balcons. Entre faux printemps et seuil secret côté température, les anciens avaient une règle sûre.

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Pelargonium × hortorum, Pelargonium peltatum 🌸 Nom courant Géranium de balcon, géranium zonale, géranium lierre 📏 Dimensions 25 à 40 cm de hauteur x 40 à 60 cm d’envergure ☀️ Exposition Soleil ou mi-ombre lumineuse ❄️ Rusticité Plante gélive, dégâts dès -1 à -2 °C 🍂 Feuillage Semi-persistant selon le climat, vert ou panaché

Vos géraniums avaient passé tout l’hiver à l’abri, bichonnés dans le garage ou la véranda… et, une nuit d’avril, le gel a tout brûlé. Tiges ramollies, feuilles brunes, fleurs avortées, et cette impression d’avoir tout fait pour rien. Le coupable n’est pas votre main verte, mais ce faux printemps qui nous piège dès que le soleil revient.

Bonne nouvelle : les anciens avaient une parade simple pour savoir quand ressortir les jardinières sans risque. Une seule règle de température, bien plus fiable qu’un calendrier. Une fois adoptée, vos géraniums retrouvent le balcon au bon moment et fleurissent longtemps.

Pourquoi vos géraniums ont gelé malgré le beau temps

Le géranium de balcon, en réalité un Pelargonium frileux, aime la chaleur mais redoute les nuits fraîches. Au printemps, les journées montent vite à 18 ou 20 °C, on ouvre les fenêtres et l’envie de sortir les fleurs devient irrésistible. Pourtant, sitôt le soleil couché, la température plonge parfois près de 0 °C : ce choc brûle jeunes pousses et racines réveillées trop tôt.

Erreur fréquente : confondre ces géraniums de balcon avec les géraniums vivaces du jardin, beaucoup plus rustiques. Les premiers sont gélifs et devraient hiverner à l’abri ; les seconds supportent les gelées. Quand on les traite pareil, ce sont les jardinières suspendues qui payent le prix fort.

La règle des anciens : la barre des 10 °C la nuit

Les jardiniers d’autrefois ne se fiaient ni aux vitrines ni aux Saints de Glace. Leur repère était simple : tant que les températures minimales restent en dessous de 10 °C la nuit, les géraniums restent dedans. Dès que, plusieurs jours d’affilée, le thermomètre extérieur ou l’application météo annoncent plus de 10 °C au petit matin, la plante repart et peut retourner dehors.

Nous avons tous déjà cédé à une belle après-midi de mars en sortant trop tôt nos plantes préférées. Pour changer, notez la température mini sur quelques jours, surtout en région fraîche ou en altitude. Si une nouvelle chute est annoncée après le passage au-dessus des 10 °C, patientez encore une semaine : mieux vaut un balcon nu qu’une collection grillée.

Acclimater et réveiller ses géraniums sans les brusquer

Quand la fameuse barre des 10 °C est franchie, la sortie ne doit pas être brutale. Placez d’abord les pots deux ou trois jours à mi-ombre, contre un mur abrité du vent. Rentrez-les si une nuit fraîche est prévue, ou jetez simplement un voile d’hivernage sur les jardinières. Cette petite transition épaissit les feuilles et évite les coups de soleil comme les coups de froid.

Petit bonus : au moment de la sortie, reprenez l’arrosage en douceur et grattez le dessus du pot pour ajouter deux poignées de terreau léger, une de compost mûr et un peu d’eau de pluie.