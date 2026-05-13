Courgettes qui jaunissent et tombent : ce geste au pinceau avant 8 h sauve votre récolte au printemps

Au potager, des mini-courgettes qui jaunissent en série trahissent souvent ce qui se joue avant 8 heures par temps frais et humide. Comment un pinceau, utilisé au bon moment, peut-il changer le sort de vos fleurs sans perturber le reste du plant ?

Printemps qui traîne, matinées grises, terre encore froide… et au potager, ces fleurs jaunes de courgette qui s’ouvrent à répétition sans qu’aucun fruit ne grossisse. Les mini-courgettes se forment, jaunissent, mollissent et tombent, laissant une impression de plant capricieux ou malade.

En réalité, tout se joue très tôt, en quelques heures seulement, quand les fleurs s’ouvrent avant 8 h et que les abeilles boudent la pluie. Dans ce contexte de printemps frais et humide, un simple geste doux au pinceau suffit à prendre le relais des butineurs et à relancer la formation des fruits.

Courgettes qui jaunissent : ce qui se joue avant 8 h

La courgette est monoïque : sur le même pied cohabitent fleurs mâles, sur pédoncule fin, et fleurs femelles, chacune posée sur une mini courgette déjà renflée. Si le pollen des étamines mâles n’atteint pas le pistil femelle ce matin-là, l’ovaire s’arrête net de se développer, jaunit par l’extrémité puis sèche en deux ou trois jours.

Par temps frais ou pluvieux, les fleurs ne restent ouvertes que quelques heures, en général entre 6 h et 9 h, et le pollen s’agglutine sous l’humidité. Les insectes sortent peu, la fleur femelle se referme presque “à vide” et le petit fruit finit par pourrir et tomber. Ce n’est ni manque d’engrais ni maladie mystérieuse, mais une fécondation ratée.

Repérer la bonne fleur et polliniser les fleurs de courgettes au pinceau

Nous avons tous déjà hésité devant ce fouillis de corolles jaunes. Pour aller vite le matin : la fleur mâle se dresse au bout d’une tige fine et droite, sans renflement. La fleur femelle est posée sur une mini-courgette, avec des pétales souples et une gorge jaune orangé, légèrement collante au centre lorsque le moment est bon.

Dès que les fleurs sont bien ouvertes, idéalement entre 6 h 30 et 8 h, on choisit une fleur mâle fraîche, on écarte ses pétales et on frotte un pinceau souple ou un coton-tige propre sur les étamines poudrées. Puis on effleure doucement le cœur de chaque fleur femelle ouverte. Ce rituel de pollinisation manuelle, répété par temps maussade, assure près de 90 % de fruits bien formés.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Taux de fruits formés ≈ 90 % 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Le pinceau joue le rôle d’une abeille matinale : il prélève le pollen encore sec des fleurs mâles et le dépose directement sur le stigmate collant des fleurs femelles. Cette rencontre déclenche la fécondation de l’ovaire, qui se met alors à grossir rapidement pour devenir une courgette. 💡 Le petit plus : utiliser la même fleur mâle pour plusieurs fleurs femelles et marquer les fruits touchés avec un lien souple pour suivre leur croissance sur 48 heures. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : tenter de polliniser des fleurs mouillées par la pluie ou l’arrosage, ou déjà fanées ; le pollen y est collé ou mort, les fruits jaunissent malgré tout.

Faire durer l’effet du pinceau : eau, sol et petits signes à surveiller

Ce geste ne suffit que si le pied se sent bien. Un sol ameubli sur 15 cm, enrichi de compost mais jamais détrempé, un espacement d’environ 80 cm et un paillage de 4 cm gardent les racines au chaud. En pleine terre, quelques arrosages copieux par semaine, tôt le matin et uniquement au pied, couvrent les besoins de 3 à 6 litres d’eau par m² et par jour selon la chaleur.

Une courgette bien fécondée reste ferme, son vert se fait plus brillant.

En deux jours, le fruit gagne 2 à 3 cm et le pédoncule tient droit.

Si la mini-courgette jaunit malgré tout, on la coupe proprement et on ajuste l’arrosage.

Par temps doux, ouvrir voiles et cloches vers 9 h aide aussi les abeilles à compléter le travail du pinceau.