Votre orchidée a fait un bébé ? Cette erreur en séparant le rejet peut la tuer pour de bon

Un matin, une petite touffe de feuilles surgit au milieu de la hampe défleurie de votre orchidée Phalaenopsis. Faut-il séparer ce keiki ou le laisser grandir ?

Un matin, en arrosant votre orchidée, vous avez repéré une petite touffe de feuilles perchée au milieu de la tige défleurie. Entre curiosité et panique, la question arrive vite : faut‑il la laisser, la couper, la rempoter ? Personne n’a envie de sacrifier sa plante préférée pour un faux pas de sécateur.

La bonne nouvelle, c’est que ce « bébé » peut devenir une nouvelle orchidée à part entière, sans épuiser la plante mère. Avec quelques repères simples sur le bon moment et les bons gestes pour séparer un rejet d’orchidée de la hampe florale, cette opération délicate se transforme en joli cadeau pour votre intérieur.

Keiki ou simple bourgeon : reconnaître le bébé orchidée

Ce petit plant s’appelle un keiki : c’est un clone de votre orchidée Phalaenopsis qui se développe directement sur la hampe florale. Au début, on le confond souvent avec un bouton, mais le doute se lève quand apparaissent de minuscules feuilles en rosette puis des racines aériennes argentées. Un bouton de fleur reste lisse, arrondi, sans feuilles ni racines. Tant que la hampe est verte, elle peut encore porter de petites pousses ou de nouvelles branches, d’où l’intérêt de bien observer avant de couper quoi que ce soit.

Quand et comment séparer un rejet d’orchidée de la hampe florale

Nous avons tous déjà hésité à approcher les ciseaux d’une orchidée… Pour ne pas condamner le keiki, attendez qu’il ait au moins deux ou trois racines bien formées, longues d’environ 5 cm, et quelques feuilles fermes. Tant que les racines sont courtes, il dépend encore de la sève de la plante mère. Seule exception : si la hampe jaunit sous le keiki, mieux vaut intervenir avant qu’elle ne sèche complètement afin de le sauver.

Le jour J, désinfectez soigneusement ciseaux ou sécateur, puis coupez la hampe à environ 1 cm au‑dessus et 1 cm au‑dessous du keiki, en veillant à ne pas casser ses racines. Saupoudrez un peu de cannelle en poudre sur les zones coupées, en évitant les racines, pour favoriser la cicatrisation. Ensuite :

Préparez un petit pot percé (5–6 cm) avec une couche de billes d’argile au fond.

Ajoutez un peu de sphaigne humide puis un substrat spécial orchidées, léger et très drainant.

Installez délicatement le keiki, recouvrez juste ses racines sans trop tasser.

Arrosez légèrement et laissez bien égoutter, sans eau dans la soucoupe.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Orchidées offertes 1 nouvelle plante 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Vous attendez que le keiki ait plusieurs racines de 5 cm, vous coupez proprement la hampe autour de lui puis vous le placez dans un petit pot très drainant : il dispose aussitôt de tout ce qu’il faut pour vivre sans la plante mère. 💡 Le petit plus : utilisez un pot transparent pour surveiller facilement l’état des racines et adapter vos arrosages. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : couper un keiki presque sans racines et le planter dans un terreau compact détrempé : entre sécheresse et pourriture, il ne résistera pas.

Après la séparation : chouchouter le bébé… et la plante mère

Installez le jeune plant dans un endroit lumineux, sans soleil direct, avec un substrat juste humide et des arrosages doux, environ une fois par semaine. Il lui faudra du temps pour s’étoffer et fleurir, parfois plusieurs mois à 3 ans, mais chaque nouvelle feuille est un bon signe. La plante mère, allégée de ce petit passager gourmand en sève, retrouve de la vigueur et prépare ses futures hampes. Si un prochain keiki apparaît, vous pourrez choisir de le laisser en place pour épaissir la touffe… en surveillant simplement que la mère ne montre pas de signes de fatigue.