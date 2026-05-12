Vous alliez le jeter : ce déchet du quotidien sous vos tomates double les récoltes et stoppe les mauvaises herbes

Genoux dans la terre, les tomates réclament désherbage et arrosages à répétition. Un paillage gratuit en carton et papier journal, héritier des anciens, promet un été bien différent.

Au moment de planter les tomates, la réalité est souvent moins idyllique : genoux dans la terre, on passe des heures à arracher des herbes folles et à trimballer l’arrosoir. Pendant ce temps, des cartons de livraison et de vieux journaux s’entassent, promis à la poubelle.

Les anciens avaient un tout autre réflexe : glisser ce « déchet » au jardin, directement sous leurs tomates. Ce simple paillage zéro déchet en carton et papier journal tenait les rangs propres, gardait la terre fraîche et faisait parfois presque doubler les récoltes ; encore faut-il savoir le poser correctement.

Pourquoi un simple carton au pied des tomates change tout

Posé sur un sol déjà arrosé, le carton au pied des tomates forme une barrière opaque. Les graines de mauvaises herbes, privées de lumière, germent à peine : les planches restent nettes des semaines sans binage, le dos épargné et le temps enfin rendu à l’observation des fleurs.

Comme toute couverture de sol, ce paillage limite l’évaporation : la terre se dessèche moins vite, les racines restent au frais et le stress hydrique recule. Des essais sur d’autres légumes ont montré qu’un sol paillé pouvait offrir jusqu’à 161 % de récolte en plus, avec environ 30 % d’arrosage en moins ; sur les tomates, ce microclimat aide les grappes à se remplir.

Quel carton, quel papier choisir pour ce paillage gratuit ?

La base, ce sont des morceaux de carton ondulé brun, non plastifié. On retire rubans, agrafes et étiquettes, puis on pose les plaques sur le sol humide en les faisant se chevaucher d’environ 10 cm. Autour de chaque tige, on garde un anneau de 5 à 8 cm de terre nue pour laisser le collet respirer ; avec une fine couche de paille ou de tonte sèche, l’épaisseur totale atteint 5 à 10 cm.

Pour renforcer encore la réserve d’eau, on peut ajouter du papier journal au pied de chaque plant. Les feuilles, trempées quelques minutes, se posent en collerette de 5 à 8 feuilles humides en laissant le collet libre ; sur un sol sec, un arrosage sur deux est souvent économisé, le carton entre les rangs assurant le reste du travail.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8,5/10 Économies d’arrosage jusqu’à 30 % 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Le carton bloque la lumière, limite l’évaporation, garde les racines au frais et, en se décomposant, nourrit vers de terre et microbes. 💡 Le petit plus : Une fine couche de paille ou de tonte sèche par-dessus stabilise le paillis et protège encore mieux l’humidité en plein été. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Utiliser un carton plastifié collé contre la tige : cela favorise pourriture du collet, limaces et pollution durable du sol.

Mode d’emploi express pour booster vraiment vos récoltes

On installe ce paillis quand les plants ont bien repris et que le sol s’est réchauffé, généralement après la mi-mai. On désherbe grossièrement, on arrose en profondeur, on pose carton et journal, puis on arrose de nouveau pour bien les plaquer.

Pour espérer des récoltes presque doublées, quelques conditions reviennent chez les jardiniers :

Un sol nu qui sèche vite.

Un arrosage plus rare mais profond.

Un suivi léger : limaces et paillis surveillés.