Fini le composteur au fond du jardin : en 2026, les paysagistes le mettent tous ici, sans que personne ne le voie
Longtemps relégué au fond du jardin, le composteur devient en 2026 la nouvelle pièce maîtresse que les paysagistes rapprochent de la maison. Où l’installent-ils pour qu’il soit pratique et presque invisible ?
Pendant des années, le composteur a été ce vieux bac en plastique relégué au fond du jardin, caché derrière une haie, que l’on allait remplir à reculons sous la pluie. Difficile de garder l’envie de composter quand chaque geste commence par une mini expédition.
En 2026, les paysagistes changent la donne : pour eux, la vraie question n’est plus ce que l’on met dedans, mais où placer son composteur dans le jardin. Leur réponse est étonnante : ils le rapprochent de la maison, si bien caché dans le décor que personne ne le remarque.
Pourquoi le composteur au fond du jardin est une fausse bonne idée
Installé tout au bout du terrain, le bac finit vite par être oublié. Sous la pluie, dans la boue ou le froid, nous avons tous déjà repoussé le moment de vider le seau de cuisine. Résultat : apports irréguliers, tas qui végète, odeurs, moucherons et sentiment d’échec alors que l’intention était vertueuse.
Les professionnels du paysage l’ont constaté partout : plus le composteur est loin, moins il sert. Ils ont donc commencé à repenser le plan du jardin en le rapprochant de la maison.
Le nouvel emplacement stratégique : collé à la terrasse, pas aux yeux
Le point de chute idéal en 2026 se trouve à quelques pas de la cuisine, souvent dans le prolongement direct de la terrasse. On ouvre la baie vitrée, on fait trois pas, on soulève le couvercle, on referme : vider le seau devient aussi simple que sortir la poubelle de tri. Pour oser cette proximité, les paysagistes visent une zone mi‑ombragée, protégée du plein vent, sur un sol plat et bien drainant, de préférence en contact avec la terre plutôt qu’avec une dalle étanche qui garde l’eau et la chaleur.
Le duo composteur + bac de broyat qui disparaît dans le décor
Pour installer un composteur près de la maison sans gêner personne, les paysagistes misent sur un modèle fermé ventilé, aux parois ajourées qui laissent passer l’air mais pas les rongeurs. Juste à côté, un bac de broyat sec permet de recouvrir aussitôt chaque apport. Ce petit geste transforme l’aspect du bac, règle l’humidité, calme les odeurs et tient les moucherons à distance :
- 1 volume de déchets verts et épluchures de cuisine ;
- 1 volume de broyat sec ou de feuilles mortes ;
- un léger griffage avec une griffe ou un petit râteau.
Sources
En bref
- En 2026, les paysagistes repensent où placer son composteur dans le jardin pour passer d’une corvée sous la pluie à un geste quotidien. 🌿
- Ils rapprochent le bac de la maison, en zone mi-ombragée sur sol drainant, avec composteur fermé ventilé et bac de broyat sec assorti. 🏡
- Camouflé comme un meuble de terrasse avec plantes et lignes soignées, ce duo disparaît presque du décor tout en restant d’une efficacité surprenante. ✨
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