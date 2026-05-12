Marre des sandwichs à 8 € ? Ce batch cooking du dimanche promet 10 déjeuners maison prêts pour toute la semaine

Dimanche, en 2 h 30, vous préparez un batch cooking repas du midi pour tenir cinq jours sans sandwich ni plat à 8 €. Quelles recettes remplissent vos lunchbox toute la semaine ?

Dimanche, la cuisine embaume la béchamel chaude, le thon gratiné et les cerises compotées. Sur le plan de travail, quiches, chaussons, tartes et salades refroidissent avant de rejoindre leurs boîtes. On voit déjà la semaine défiler sans casseroles à gérer le midi.

On en a assez des sandwichs vite faits, des plats à 8 € et des files d’attente. Pourtant, avec un peu de méthode, une session de batch cooking repas du midi suffit pour préparer dix repas variés et sereins pour toute la semaine.

🛒 Les ingrédients indispensables Pour 4 personnes et 10 repas du midi, du lundi au vendredi. ✅ Pain de mie, pâtes et féculents pour bases rassasiantes

✅ Thon en boîte et surimi pour les recettes express

✅ Asperges en bocal, en boîte et fraîches pour trois plats

✅ Cerises, yaourt et mascarpone pour deux desserts du midi

Pourquoi préparer vos 10 déjeuners le dimanche change vraiment vos midis

Cuisiner tout au long de la semaine épuise, surtout quand on manque de temps et que les envies changent d’un jour à l’autre.

Avec ce menu pensé pour quatre personnes, on prépare en une session clubs sandwichs, quiches, gratin et salades ; chaque lunchbox devient un déjeuner complet, équilibré et bien moins cher qu’un repas acheté dehors.

La méthode batch cooking en 4 étapes pour tout préparer en 2 h 30

On organise le four, les casseroles et les planches comme dans une petite brigade. En suivant ces quatre temps clés, on sort en moins de 2 h 30 dix repas prêts à emporter.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Sortir les ingrédients, lancer l’eau des pâtes, préchauffer le four à 180 °C, aligner les boîtes hermétiques en verre. Technique : Cuire les pâtes, tailler oignons, tomates et concombre, préparer la béchamel du gratin et le velouté d’asperges. Cuisson : En cuisson groupée au four, enfourner ensemble chaussons au thon, gratin, quiche asperges-surimi et tarte thon-tomates. Finition : Laisser tout refroidir sur grille, répartir entrées, plats et desserts dans les lunchbox, garder boudoirs et feuilletés séparés.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 2 h 30 🔍 Le secret de l’expert On choisit quelques produits répétés – asperges, thon, surimi, cerises – puis on les décline. Même liste de courses, gestes identiques, résultats très différents dans l’assiette. ✨ Le twist gourmand : On prévoit un mélange maison croquant (graines, amandes, herbes) à saupoudrer juste avant de manger pour réveiller gratins, soupes et salades. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : On ne range jamais les plats brûlants au frigo ; on attend qu’ils soient tièdes pour éviter condensation, risques sanitaires et textures molles.

Variantes express pour ne jamais se lasser

On troque asperges pour haricots verts, thon pour sardines, cerises pour fruits rouges, sans bouleverser le planning.